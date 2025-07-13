شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الموزع أحمد حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الموزع الموسيقي أحمد حداد مع النجم حمادة هلال في أغنية "سينجل" جديدة تحمل طابع "صيفى"، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الماستر والمكساج.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أعرب موزع الأغنية أحمد حداد عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع حمادة هلال، قائلًا:"سعيد جدًا بالعمل مع نجم كبير بحجم حمادة هلال، فصوته مميز، وقدّمت له توزيعًا موسيقيًا مختلفًا وجديدًا عن أعمالي السابقة، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور."

من ناحية أخرى يستعد صناع مسلسل المداح الجزء السادس لتصوير العمل، أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قدم حمادة هلال، الجزء الخامس من مسلسل المداح رمضان الماضي.

مسلسل المداح 5 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان حمادة هلال قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية "مش مرتاح"، واعتمد حماده هلال في الأغنية على مشاعر حزن كبير وعدم راحة من خلال كلمات تغنى بها، تناولت حالته النفسية السيئة، حيث تخلى عنه كل أصحابه، وأعادت الأغنية هلال على اللون الدرامى الذى تميز به خلال بدايته الفنية والذى كان قد ابتعد عنه من فترة كبيرة واعتمد على أغانى الفرح.



حمادة هلال



حمادة هلال



حمادة هلال