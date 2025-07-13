شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 22.. أسماء أبو اليزيد تطلب من شقيقتها تأجيل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 22 من مسلسل فات الميعاد الكثير من الأحداث، حيث طلبت بسمة "أسماء أبو اليزيد" ووالدها "محمود البزاوي" من شقيقتها "مارتينا عادل"، والتي كانت من المفترض أن تتزوج خلال أشهر قليلة، أن تأجل زفافها حتى يستطيعوا الحصول على حكم بحضانة ابنتها ريم، وكانت شقيقتها مترددة وقلقة من خطيبها لأنهم كانوا أحضروا كل شيء من أجل الفرح، ولكن أكدت بسمة لها أن هذا القرار هو قرار مصيري بالنسبة لها.

وشهدت الحلقة الـ21 من مسلسل فات الميعاد الكثير من الأحداث، حيث اقترح معتصم" أحمد صفوت" على بسمة" أسماء أبو اليزيد" أن يعرض على مسعد" أحمد مجدي" مبلغ مالي كبير، حتى يترك لهم حضانة ابنته، فأكدت له بسمة أن سيرفض عنداً فيه، فأقترح والده" محمد أبو داود " أن يذهب هو إليه ويحاول إقناعه، وبالفعل ذهب إليه وعرض عليه مبلغ كبير ولكنه رفض رفضاً قاطعاً، وبالرغم من أن أمه حاولت إقناعه بذلك إلا أنه تمسك برأيه.

‎مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.



‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.