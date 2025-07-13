شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكري ما بين صقر وكناريا مع محمد إمام.. ومسلسل "على ضهر راجل" لـ كزبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة يارا السكري حالياً لبدء تصوير مسلسل على ضهر راجل بعد انتهاءها على الفور من تصوير مشاهدها في فيلم صقر وكناريا مع الفنان محمد إمام، إذ من المفترض أن تبدأ التصوير بحد أقصي في الشهر المقبل.

انتعاشة فنية لـ يارا السكرى

يارا السكري تعيش حالياً حالة من النشاط الفني فبعد نجاحها في بداية العام 2025 خلال مسلسل فهد البطل أعلنت عن تعاقدها على المشاركة في بطولة فيلم صقر وكناريا، على أن تصور بعدها مسلسل على ضهر راجل لتصبح إجمالي الأعمال التي أعلنت عنها إلى الآن ثلاثة أعمال في النصف الأول من 2025.

دور يارا السكرى فى صقر وكناريا

وتجسد يارا السكرى خلال أحداث فيلم صقر وكناريا دور شقيقة يسرا اللوزى، وتعمل فاشون ديزاينار، وتتميز شخصيتها فى الفيلم بأنها محبة للحياة والألوان، ويتعرف عليها محمد إمام ويحدث بينهما علاقة حب لا تخلو من المواقف الكوميدية.

قصة مسلسل "على ضهر راجل"

أما مسلسل "على ضهر راجل" عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفي حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجارى اختيار باقى أبطال العمل والذى سيضم عددا كبيرا من النجوم، وهو ثاني تعاون بين المنتجة مها سليم وكزبرة، بعدما تعاون الثنائي العام الماضي فى مسلسل "كوبرا" الذى عُرض فى شهر رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه على الشاشة.