سعد لمجرد وبوسي يقدمان الأغنية الدعائية لفيلم الشاطر

صُنّاع الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر"

قصة فيلم الشاطر

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شيرين رضا ضيف شرف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الشاطر" بطولة الفنان، الأغنية الدعائية للعمل، المُقرر طرحه في دور العرض المصرية اعتباراً من يوم 16 يوليو الجاري، ويوم 31 من نفس الشهر في دور العرض بدول الخليج.الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر"، تحمل اسم "الشقاوة"، وتشهد تعاوناً مميزاً لـ سعد المجرد، والمطربة بوسي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج كرفت ميديا، وتقول كلماتها: "هترجعونا ليه لأيام الشقاوة.. لو وحشاك الشقاوة أوي نتشاقى.. نتشاقى فيها إيه، ده إحنا حلوين حلاوة، خدنا إيه من الهداوة، ولا ولا حاجة.. إحنا الشقاوة فينا بس ربنا هادينا".وتبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد؛ لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.فيلم "" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي.

ويشهد فيلم "الشاطر" ظهور عدد من ضيوف الشرف، لعل أبرزهم الفنانة شيرين رضا، التي تظهر بدور "شيكا" والتي تتعرض لحادث سير، خلال قيادة أمير كرارة للسيارة، وتتعرض لإصابات بالغة.

كما تشهد أحداث الفيلم تطورات عديدة؛ حيث سيتعاون أمير كرارة ومصطفى غريب وهنا الزاهد، في مواجهة إحدى العصابات التي يترأسها الفنان عادل كرم، وذلك في إطار أكشن كوميدي.

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بوسي تتعاون مع هيفاء وهبي في أغنية فيلم "أحمد وأحمد"

وفي سياق آخر، شاركت بوسي، مع النجمة هيفاء وهبي، في الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، والمعروض في صالات السينما حالياً، وذلك في تجربة غنائية مختلفة، لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، خلال الأيام القليلة الماضية.

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