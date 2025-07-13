الأمير ألبرت يحتفل بالذكرى العشرين لتوليه عرش إمارة موناكو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - احتفل الأمير ألبرت الثاني (Prince Albert II)، يوم السبت 12 يوليو، بالذكرى العشرين لتوليه عرش إمارة موناكو، وسط أجواء ملكية شارك فيها أفراد العائلة الأميرية والشعب، في مناسبة ترمز إلى الاستمرارية والتجذر في تاريخ الإمارة.

خلفًا للأمير رينييه الثالث

ورغم أن الأمير ألبرت تولى مقاليد الحكم رسميًا بعد وفاة والده الأمير رينييه الثالث (Prince Rainier III)، في 6 أبريل 2005، إلا أنه حمل لقب الأمير الرابع عشر لموناكو يوم 12 من شهر يوليو بنفس العام.

رمزية يوم 12 يوليو

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن القصر الأميري: "تُذكرنا الذكرى السنوية في 12 يوليو بأنه قبل عشرين عامًا بالضبط، تسلّم سمو الأمير مفاتيح المدينة، في يوم الاحتفال بتوليه العرش، وألقى خطابًا تأسيسيًا رسم من خلاله التوجهات الكبرى لحكمه."

تقليد ملكي واستثناء ودي

أضاف البيان؛: رغم أن التقاليد الملكية غالبًا ما تُخصّص الذكرى الخامسة والعشرين (اليوبيل النصفي) للاحتفالات الرسمية، إلا أن الأمير ألبرت آثر الاحتفال بالذكرى العشرين بطريقة مميزة، تعبيرًا عن قربه من شعبه.

وتابع: "رغم أن التقاليد الملكية تحتفظ عادة باحتفال رسمي في الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الحكم، فقد اختار سمو الأمير أن يُحيي الذكرى العشرين، في 19 يوليو المقبل، بمشاركة الأميرة تشارلين وأفراد عائلته، بروح من التقارب والتشارك مع المجتمع الوطني."

إليكِ هذا الموضوع: أعضاء عائلات ملكية بدرجة أبطال أولمبياد: تعرفوا إليهم

https://www.instagram.com/p/DMAXgOqI3QX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMAXgOqI3QX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏https://www.instagram.com/p/DMAXgOqI3QX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‏

احتفال شعبي وعائلي

أحيا الأمير ألبرت (His Majesty the Prince) هذه الذكرى بمشاركة أبناء وطنه، في احتفال اتسم بروح المشاركة والتواصل، بحضور أفراد العائلة الأميرية وعلى رأسهم زوجته الأميرة شارلين (Princess Charlene)، ومن المنتظر أن تمتد الاحتفالات حتى 19 من شهر يوليو الجاري.

حياة أسرية هادئة

تزوج الأمير ألبرت من الأميرة تشارلين عام 2011، ورُزق الزوجان بتوأمين هما الأمير جاك (Prince Jacques) والأميرة غابرييلا (Princess Gabriella). ويُعد الأمير جاك الوريث الأول للعرش في موناكو.

قد ترغبين في معرفة كيت ميدلتون تشارك رسالة مؤثرة: الحب هو النور في أصعب الأوقات

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»