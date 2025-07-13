اختيار ملكة جمال صيف 2025 .. مسابقة جديدة يُطلقها تامر حسني بالتزامن مع ألبومه الجديد

مسابقة تامر حسني

تامر حسني عن المسابقة الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

تامر حسني يواصل الصدارة بفيلمه الجديد "ريستارت"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - أعلن الفنانعن بدء مسابقة أسبوعية جديدة بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد ""، وذلك لدعم المواهب الشابة المميزة.نشر تامر حسني عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام تفاصيل المسابقة وقال: "من أول يوم نزول ألبوم (لينا معاد) هنعمل طريقة جديدة في التعامل تقديرا لفيديوهاتكم زي ما بدعم المواهب أنا هدعم الفيديوهات المميزه بشكل عام".وأضاف: "هيكون في أنواع من الفوز كل أسبوع يعني كل أسبوع هتختار إدارة السوشيال ميديا عندي أحسن فيديو معمول شرط إنه يكون على الأغاني الجديدة وهياخد لقب فيديو الأسبوع إن كان دمه خفيف أو فيديو فيه فكرة أو فيديو عفوي واللقب الآخر يخص البنات وهو ملكة جمال الأسبوع وألقاب تانيه مناسبه للفيديو ولو في أكثر من فيديو حلو هيكسبوا كلهم وهيكون في بعض المفاجآت الشخصيه مني للفائز أو الفائزة".وأنهى حديثه قائلا: "هنبدأ من دلوقتي نسخن مع بعض الفكرة قبل استخدام الأغاني الجديدة لمدة 3 أيام فقط بالأغاني القديمه إستعدوا يا تمراويه"تحمس الجمهور لهذه المسابقة وأعلن الكثير منهم استعدادهم للمسابقة، وطالبوه بطرح الألبوم في أسرع وققت.على جانب آخر، يواصل فيلم تامر حسني الجديد "ريستارت" نجاحاته في شباك التذاكر بعد عرضه منذ أسابيع بدُور السينما، ومن المفارقات التي ساهمت في حدوث انتشار واسع لهذا الفيلم مؤخراً ولاسيّما عبْر منصات التواصل الاجتماعي، هو أزمة انقطاع الإنترنت في أنحاء متفرّقة بمحافظات مصر المختلفة، نتيجة اندلاع حريق كبير في سنترال "رمسيس"، هذه الحادثة تماشت مع جزء من قصة فيلم "ريستارت"، الذي سلّط الضوء على فكرة انقطاع النت عن مصر بصورة كاملة والتوابع السلبية لهذا الأمر، من توقُّف جزء كبير من المعاملات المالية، وحدوث مشاكل عدة؛ خاصة بعد أن أصبح التعامل الإلكتروني سِمة من سمات الحياة الآن.وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر. ومن إخراج سارة وفيق.قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.يمكنكِ قراءة تامر حسني يوجّه رسالة لـ ملك وليلى أحمد زاهر: فماذا قال؟!لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».