حنان مطاوع تعود إلى خشبة المسرح بعد غياب 10 أعوام بعرش حتشبسوت

تفاصيل مسرحية حنان مطاوع الجديدة

حنان مطاوع وسامح حسين في "أنا الرئيس"

أعمال جديدة لحنان مطاوع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - تعود الفنانة، إلى خشبة المسرح، بعد غياب دام نحو 10 أعوام، منذ قدمت مسرحية "أنا الرئيس" مع الفنان، عام 2015 تقريبًا، حيث تعمل على مشروع جديد تمهيدًا لتقديمه خلال الفترة المقبلة على خشبة المسرح القومي بالقاهرة.وستُقدم حنان مطاوع، مسرحية جديدة بعنوان ""، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج أيمن مصطفى، وذلك على المسرح القومي، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الفترة المُقبلة، لاسيما وأنه ينتمي إلى العروض المسرحية الضخمة، التي تتطلب تجهيزات خاصة، وجهودًا كثيفة من فريق العمل، على مستوى التمثيل، والديكور، والإضاءة.يذكر أنّ آخر العروض المسرحية الجماهيرية، التي قدّمتها حنان مطاوع، هي "أنا الرئيس" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، من إنتاج البيت الفني للمسرح عام 2015، واستمر عرضها لأكثر من 300 ليلة عرض؛ وهي مأخوذة عن مسرحية الكاتب يوسف عوف المأخوذة عن قصة الأديب نيقولاي غوغول "المفتش العام". فيما أعدها وأخرجها محسن رزق وكتب أشعارها وكلمات أغانيها خالد الشيباني ولحنها وائل عقيد، وهي بطولة سامح حسين، ونادية شكري، وفتحي سعد، وأيمن إسماعيل.وتترقب حنان مطاوع، عرض أكثر من مشروع فني خلال الفترة المقبلة، على مستوى السينما والتلفزيون، منها فيلم "هابي بيرث داي" بطولة نيللي كريم، وهو أولى تجارب المخرجة سارة جوهر في الإخراج السينمائي الطويل، ويشاركها كتابة السيناريو محمد دياب، فيما تولى إنتاج العمل كل من أحمد الدسوقي، أحمد عباس، وأحمد بدوي.تدور أحداث الفيلم حول الطفلة "توحة"، وهي خادمة تبلغ من العمر ثماني سنوات، تبذل مجهوداً استثنائياً لضمان نجاح حفل عيد ميلاد "نيلي"، ابنة مخدوميها الأثرياء، ومن خلال هذه القصة الإنسانية، يسلط الفيلم الضوء على الفوارق الطبقية في المجتمع المصري المعاصر، بأسلوب مؤثر وبسيط.وذلك بخلاف مسلسل "حياة أو موت"، الذي كان مُقررًا عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025، إلا أنه تأجل بشكلٍ مفاجئ رغم أنه كان جاهزًا للعرض منذ شهر، إلى أن تقرر إطلاقه في الـ"أوف سيزون"، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك في البطولة رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

وتُجسد حنان مطاوع، خلال الأحداث شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسد شخصيتها رنا رئيس، ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية، لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار مليء بالإثارة والتشويق والغموض.

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