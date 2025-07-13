شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تروج لاغنيتها الجديدة عاملن عقدة بفيديو مع هشام بولس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الللنانية سيرين عبد النور عن أحدث اغانيها عاملن عقدة، والتي قدمتها لجمهورها في الوطن العربى، حيث أطلقت الاغنية عبر قناة سيرين على يوتيوب، الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان الدكتور هشام بولس، وتوزيع باسم رزق، وأخرج الكليب المخرج جو بو عيد.

اغنية عاملن عقدةحملت الأغنية طابعًا دراميًا جريئًا ممتزجًا بكوميديا خفيفة، تدور حول امرأة تواجه رجلًا يتلاعب بمشاعر النساء، فتتحداه بثقة وينتهي بهم الأمر بالزواج. سيرين عبر انستجرام

وشاركت سيرين متابعيها على إنستجرام بفيديو من جلسة تسجيل الأغنية قبل نحو عام مع الملحن هشام بولس، وأعربت عن مشاعرها من تلك اللحظات بكلمات:

أنا وصديقي المقرّب الملحن هشام بولس في أثناء تسجيل أغنية عاملن عقدة بالاستوديو من سنة تقريبًا… قديش كنا مبسوطين.

وتحمل أغنية "عاملن عقدة" توقيع الشاعر منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق، فيما ظهر الفنان السوري يزن السيد في الكليب المصوّر، الذي ساهم في انتشار الأغنية بسرعة عبر مواقع التواصل.

يشا إلى أن سيرين عبد النور شاركت في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" (2008) مع محمد هنيدي، والذي أكسبها شهرة واسعة في مصر والعالم العربي، كما ظهرت في فيلم "المسافر" مع عمر الشريف والذي عُرض في مهرجان البندقية السينمائي الـ66

من أبرز أعمالها الدرامية: "روبي" (2012)، "لعبة الموت" (2013)، "قناديل العشاق" (2017)، "الهيبة الحصاد" (2019)، ومسلسلات حديثة مثل "الديفا" و"دور العمر" و"النسيان".