شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مش وحشة.. رسائل أصالة للرجال في ألبومها الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة أصالة نصري بقوة وأسلوب جديد يعكس نضجًا فنيًا عاليًا، وأغنية "أنا مش وحشة" ضمن البومها الغنائى ضريبة البعد في عام 2025، تأتي كواحدة من أبرز أغاني الألبوم التي تحمل رسائل صريحة وقوية للرجال، من خلال كلماتها الصريحة وأدائها العاطفي، تصف أصالة في هذه الأغنية تجارب المرأة مع العلاقات الفاشلة، مؤكدة على احترام الذات والكرامة.

وتُبرز "أنا مش وحشة" رفضها لأي نوع من أنواع الإهانة أو التقليل من قيمة المرأة، وتُعبّر عن تمسكها بالثقة في النفس رغم كل ما مرّت به من مواقف مؤلمة. الأغنية تحمل نبرة قوية وحادة، كأنها قذائف تُطلقها أصالة في وجه بعض التصرفات الذكورية التي تسببت في جرح النساء عبر الزمن.

قذائف وجمل لاذعة فى كلمات الاغنيةالجمل اللاذعة والمباشرة في الكلمات تشكل نوع من "القذائف" التي تطلقها أصالة للتعبير عن الغضب والإحباط من مواقف محددة مثل الخيانة، التجاهل، أو الاستهزاء بمشاعر المرأة، لكن في نفس الوقت، تحافظ الأغنية على قوة الأمل والثقة بالنفس، وهي دعوة لكل امرأة لتقف قوية أمام أي ظلم.

اغنية انا مش وحشة ، كلمات محمد عادل كلازا، الحان فواصل موسيقية مصطفى العسال، وتوزيع محمد مصطفى،، والاغنية تخطت الـ 2 مليون و600 ألف مشاهدة منذ طرح الالبوم .

كلمات الأغنية

انا مش وحشه

انا ست الناس اللى انت عرفتها ف حياتك

ومعاها عرفت نجاحك ده وإثبات ذاتك

انا أجمل قصه اتكتبت ف تاريخ حكاياتك

انا كنت الشمس اللى منوره ليل غلطاتك

انا كنت الفرصه اللى انت سنين اتمنتها

الحاجه الحلوه ف رحله عمر انت مشيتها

مش مرحله سهل تقول انك يوم عدتها

وانا أكتر واحده هتندم انك حبيتها

انت ايه زعلان يا حرام

لا صعبت عليا حرام

بيقولولوى انك ندمان

يا حرام يا حرام

شكلك اتغير يا حرام

انت مش بتنام ؟ يا حرام

حتى لون وشك بهتان

يا حرام يا حرام

انا مش وحشه

انا طاقه القدر االى انت حلمت كتير بيها

انا سكه خير كان نفسك يوم تجرى عليها

ياما إترجيت علشان تعرف إيه يرضيها

و اللى هتفضل عمرك كله بتحلف بيها

انا راسى ل فوق ف السما زى النجمه بعيده

سهل تعديك وتكون بعدك واحده جديده

وتقولك عادى اتشرفنا وفرصه سعيده

ياحرام انا عارفه ان الصدمه بجد شديده