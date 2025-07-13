رامي رضوان يمازح دنيا سمير غانم بعد طرح بوستر فيلم روكي الغلابة للترويج بطريقة طريفة

مازح الإعلامي رامي رضوان، زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بعد طرح بوستر فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، وذلك كطريقة جديدة وطريفة للترويج للفيلم.

ونشر رامي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، بوستر الفيلم وعلق عليه مازحاً: "يلا بقى، استعدوا لشوية أكشن أنا شخصيًا بدعي ماشفهوش في البيت، إن شاء الله يعجبكم قوي، بالتوفيق والنجاح يا رب حبيبتي ولكل صناع العمل".

كان رامي رضوان قد هاجم مروّجي شاعات انفصاله عن زوجته دنيا سمير غانم، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأعرب رضوان، عن استيائه من الصفحات التي تروّج لمثل هذه الأكاذيب، مطالبًا الجمهور بعدم الالتفات الى هذه المصادر غير الموثوقة.

وأكد في بيان شديد اللهجة أن حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء ولا تستحق هذا النوع من التدخلات، معتبراً أن هذه الأخبار هي ضمن حملة ممنهجة للهجوم على دنيا، في الوقت الذي تستعد فيه لعرض فيلمها الجديد "روكي الغلابة" الفترة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا