مناف عبدال عن هدى حسين: فخر الدراما الخليجية 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 04:28 مساءً - أشاد المخرج مناف عبدال بالفنانة هدى حسين، واصفًا إياها بأنها إحدى الركائز الأساسية في الدراما الخليجية، وصاحبة تأثير فني عميق يمتد عبر الأجيال
وأضاف: "كل دور لها يترك بصمة، وكل مشهد يحمل ذكرى، أما حضورها فهو مدرسة قائمة بذاتها، مؤكدًا أن لقائه بها يعد فخراً شخصياً نظراً لمكانتها الراسخة في وجدان المشاهد الخليجي والعربي.
وتعد اشادة المخرج مناف عبد ال، دليل على التأثير الكبير الذي تركته هدى حسين في مسيرتها الفنية الممتدة، والتي حفرت فيها أدوارًا لا تزال حية في ذاكرة محبيها وجمهورها في الوطن العربي.
ما يميز "الصحبة الحلوة" هو تناوله لجيل النساء بعد عمر الستين، بكل ما يحملنه من ذكريات، وأحلام مؤجلة، المسلسل يسلط الضوء على حياة ثلاث سيدات يقررن تحدي الزمن ومواصلة الحلم، كل منهن تكشف فصولاً غير متوقعة من حياتها، وتبحث عن بداية جديدة رغم سنوات المسؤوليات وتربية الأبناء، لحظات إنسانية عميقة تسيطر على المشاهد وتكشف عن رغبة دفينة في التغيير.
يعد هذا العمل عودة قوية لهدى حسين بعد غيابها عن دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة منصور البلوشي، شبنم خان، أنوار المنصور، سعاد الشطي، نورة فيصل، أحمد الرشيدي، سارة حمدان، ومشاعل الشمري، تحت إدارة المخرج محمد دحام الشمري.
واللافت للإنتباه في هذا المسلسل، هو مشاركة زوجته الفنانة أبرار بوسيف معه كممثلة ، إذ ظهر شخصية تدعى "ريتا" تعاني من مشاكل في حياتها الزوجية بسبب التجاهل الذي تتعرض له من قبل زوجها، الأمر الذي جعلها تخوض رحلة تتخللها لحظات مشوقة وصعبة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها "مناف" مع زوجته الفنانة أبرار بوسيف في عمل درامي، حيث اجتمع الثنائ مثل "صدف" و " ملفات منسية " و " يس عبد الملك" ، جميعها مسلسلات حققت انتشار واسع بعد أن نالت قصصها على اعجاب جمهور الدراما الخليجية.
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شخصيات لا تنسىوفي تعليق نشره عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، قال عبدال إن الفنانة هدى حسين "صنعت مجدها بالإبداع وقدمت شخصيات خالدة لا تنسى، مشيرًا إلى أنها حين تؤدي لا تمثّل فحسب، بل تلامس أرواحنا بصدقها وعمقها الفني.
وأضاف: "كل دور لها يترك بصمة، وكل مشهد يحمل ذكرى، أما حضورها فهو مدرسة قائمة بذاتها، مؤكدًا أن لقائه بها يعد فخراً شخصياً نظراً لمكانتها الراسخة في وجدان المشاهد الخليجي والعربي.
وتعد اشادة المخرج مناف عبد ال، دليل على التأثير الكبير الذي تركته هدى حسين في مسيرتها الفنية الممتدة، والتي حفرت فيها أدوارًا لا تزال حية في ذاكرة محبيها وجمهورها في الوطن العربي.
https://www.instagram.com/p/DMAXLEhsqZV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DMAXLEhsqZV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DMAXLEhsqZV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
الصحبة الحلوة أحدث الأعمال الدرامية لـ هدى حسينمسلسل " الصحبة الحلوة" هو أحدث الأعمال الدرامية التي قدمتها النجمة هدى حسين، ومثل هذا العمل مفاجأة كبيرة لجمهورها ومحبيها، الذين رأوا نجمتهم الفضلة في الثوب الكوميدي من خلال شخصية "سدرة"
ما يميز "الصحبة الحلوة" هو تناوله لجيل النساء بعد عمر الستين، بكل ما يحملنه من ذكريات، وأحلام مؤجلة، المسلسل يسلط الضوء على حياة ثلاث سيدات يقررن تحدي الزمن ومواصلة الحلم، كل منهن تكشف فصولاً غير متوقعة من حياتها، وتبحث عن بداية جديدة رغم سنوات المسؤوليات وتربية الأبناء، لحظات إنسانية عميقة تسيطر على المشاهد وتكشف عن رغبة دفينة في التغيير.
يعد هذا العمل عودة قوية لهدى حسين بعد غيابها عن دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة منصور البلوشي، شبنم خان، أنوار المنصور، سعاد الشطي، نورة فيصل، أحمد الرشيدي، سارة حمدان، ومشاعل الشمري، تحت إدارة المخرج محمد دحام الشمري.
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A post shared by Shahid (@shahid.vod)
مناف عبد ال يواصل مسيرته الإخراجية المميزة في عبر الآثيروعرض مؤخراً للمخرج مناف عبد ال، أحدث أعماله الدارمية وهى " عبر الآثير"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول الشابة (أثير) الشخصية التي قدمتها النجمة السعودية ميلا الزهراني، التي تعمل مذيعة وتبدو كامرأة قوية تنشر الطاقة الإيجابية، لكنها في الحقيقة تخفي الكثير من الجراح بسبب ما عاشته في ماضيها القاسي.
واللافت للإنتباه في هذا المسلسل، هو مشاركة زوجته الفنانة أبرار بوسيف معه كممثلة ، إذ ظهر شخصية تدعى "ريتا" تعاني من مشاكل في حياتها الزوجية بسبب التجاهل الذي تتعرض له من قبل زوجها، الأمر الذي جعلها تخوض رحلة تتخللها لحظات مشوقة وصعبة.
https://www.instagram.com/p/DJkIDg8MzvQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJkIDg8MzvQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJkIDg8MzvQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها "مناف" مع زوجته الفنانة أبرار بوسيف في عمل درامي، حيث اجتمع الثنائ مثل "صدف" و " ملفات منسية " و " يس عبد الملك" ، جميعها مسلسلات حققت انتشار واسع بعد أن نالت قصصها على اعجاب جمهور الدراما الخليجية.
يمكنكم قراءة ... ليالي دهراب لـ الخليج 365: كويت رياض كويت تجربة ممتعة وأستمد شغفي الفني من حكايات الناس
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».