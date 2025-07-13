شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين العودة بالزمن لدور اللص.. عمرو يوسف يراهن على تميمة حظه X درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان عمرو يوسف أحد أهم نجوم جيله لما يمتلكه من موهبة كبيرة وذكاء في إختيار أدواره وهو ما جعل مسيرته تشهد على بصمات فنية أهمها كان بدون شك مسلسل جراند أوتيل في الدراما وفيلم أولاد رزق في السينما قبل فيلم شقو أيضاً الذى حقق به إيرادات كبيرة في العام الماضي .

عمرو يوسف وما أن تم الكشف عن برومو فيلمه الجديد درويش حتي ظهر فيه أنه يلعب دور لص خلال أحداث العمل الذى يعود به بالزمن مثلما حصل في مسلسل جراند أوتيل، والذى كان أحد أهم أعماله.

كما أنه ايضاً خلال فيلمي شقو وقبله ولاد رزق لعب شخصية اللص برغم اختلاف القالب لكل دور وعمل من الاثنين، وهو ما يجعل فيلمه الجديد درويش يجمع تميمة حظ عمرو يوسف ما بين العودة بالزمن ودور اللص ولكن بشكل مختلف ومغاير تماماً عما قدمه من قبل، فهل يحقق العمل نجاحاً مثل تلك الأعمال السابق ذكرها.

فيلم دوريش من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ومن بطولة عمرو يوسف و دينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

آخر أعمال عمرو يوسف السينمائية

وكانت آخر أعمال عمرو يوسف السينمائية فيلم "شقو"، الذي طرح في السينمات المختلفة 2024، وشارك في بطولته محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.