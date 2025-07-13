صبا مبارك وكريم فهمي في “٢٢٠ يوم”: حبّ وشكّ في مواجهة القدر

في ازدواجيّة تجمع بين لحظات الحبّ والتّناغم مع شريك الحياة والشّكّ فيه واتّهامه بالخيانة، تُظهر الممثّلة صبا مبارك صراع الحياة الزّوجيّة المحتدم بينها وبين كريم فهمي من خلال الإعلان الرّسميّ لمسلسل “٢٢٠ يوم” المقرّر عرضه في الحادي والثّلاثين من تمّوز/يوليو الجاري على قنوات “إم بي سي” بالتّوازي مع منصّة “شاهد”.

من خلال شخصيّة مريم تلعب صبا مبارك دورًا كبيرًا في حياة زوجها أحمد (كريم فهمي) مؤلّف الرّوايات، إذ تجمعهما علاقة حبّ متينة تجعلهما ثنائيًّا غير تقليديّ، بينهما حبّ وتفاهم وصداقة، فنرى أحمد وهو يأخذ برأي حبيبته مريم في الرّوايات الّتي يكتبها، والّتي تحمل أحدثها اسم المسلسل وهو “٢٢٠ يوم” وهو الّذي يحمل دلالات عديدة تعكس أحداث المسلسل.

تنقلب هذه الحالة من الحبّ والانسجام بين الاثنين إلى توتّر وصراع، بعد علمهما بخبر حمل مريم، في الوقت الّذي يبدو أنّ أحمد بدأ يعاني فيه مرضًا خطيرًا، لنرى عاشقَين يمرّان بأصعب اختبار لعلاقتهما، ما بين خوف من مصير حدّدت له الأقدار مدّة زمنيّة لا تتجاوز الـ “٢٢٠ يوم،” وتوجّس ورعب من الفقدان تهرب منه مريم بشعور آخر وهو الشّكّ والغيرة.

مسلسل “٢٢٠ يوم” مكون من خمس عشرة حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطّيّب، لينا صوفيا وميرا دياب ومن انتاج شركة الصبّاح.