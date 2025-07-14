شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وروبى يجتمعان فى دويتو غنائى بعنوان "تانى" من ألبوم "بيستهبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "بيستهبل" على مرحتلتن بداية من 16 يوليو الجاري، ويشهد الألبوم مفاجأة من العيار الثقيل، حيث حرص سعد أن يكون ألبومه بطعم البهجة بالتزامن مع موسم الصيف، ويتعاون مع النجمة روبي في أغنية جديدة باسم "تاني".

أغنية تاني تأتي بعد النجاح الكبير للدويتو السابق بين سعد وروبي باسم "يا ليالي" والذي حققت وقتها نجاحا كبيرا، والأغنية الجديدة من تأليف فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس هاني محروس.

تفاصيل ألبوم أحمد سعد

وكشف النجم أحمد سعد عن خطة إطلاق ألبومه الجديد "بيستهبل" الذي يطلقه خلال الأيام القادمة عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة في مفاجأة جديدة من مفاجآت "سعد" للجمهور في موسم الصيف.

وأعلن أحمد سعد على أن الألبوم الجديد سيطلق على مرحلتين وأطلق على المرحلة الأولى "الوش الأول" ومن المقرر إطلاقه يوم 16 يوليو الجاري، والبداية مع أغنية "بيستهبل" في تمام الخامسة مساء وأغنية "أخويا" الساعة السادسة وأغنية "مكسرات" في تمام السابعة مساء، كما يطلق أغنية "تاني" بمشاركة النجمة روبي في تمام الساعة الثامنة وأغنية "بطة" في تمام التاسعة مساء.

موعد ألبوم أحمد سعد

وحدد أحمد سعد يوم 24 يوليو الجاري موعدا لإطلاق المرحلة الثانية "الوش الثاني" على أن يبدأ بأغنية "بلونة" الساعة الخامسة مساء وأغنية "شفتشي" الساعة السادسة وأغنية "اتحسدنا" في تمام السابعة، بينما يطلق أغنية "اتك اتك" الساعة الثامنة ويختتم الألبوم بأغنية "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى.