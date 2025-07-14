شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة ومى عمر وشيماء سيف في عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنان على حضور عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحرص علي الحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وحضر أيضا كل من الفنانة مى عمر والفنانة شيماء سيف والمنتج محمد العدل والفنان اسماعيل فرغلي والكاتب أحمد عبد الله.

شقيقة سامح عبد العزيز وروبي يتلقيان عزائه

تلقت سمر عبد العزيز عزاء شقيقها المخرج سامح عبد العزيز، كما تلقت الفنانة روبي والدة ابنته عزائه أيضاً، وحضر كل من الكاتب مدحت العدل والفنان إدوارد والإعلامية هالة سرحان والفنان محمد محمود والمنشد محمود التهامي والمنتج جمال العدل.

وكان المخرج سامح عبد العزيز رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس المضي نتيجة الأزمة الصحية التي ألمت به منذ أيام واستدعت دخوله إلى المستشفى، بعد إصابته مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية.

كبار نجوم الفن شاركوا في تشيع جثمان المخرج سامح عبد العزيز

وحرص عدد من النجوم على المشاركة فى تشييع جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومنهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد وريهام حجاج وسلوى محمد على والدكتور أشرف زكي وريهام حجاج وحسام داغر وعمر السعيد وعزوز عادل وعلاء مرسي وسلوي عثمان و محمد هنيدي ومحمد لطفي وروبي طليقة سامح عبد العزيز ووالدة ابنتهما طيبة ورامي رضوان ومحمد محمود وسما ابراهيم وكاملة أبو ذكري ومحمد محمد عبد العزيز وأحمد السعدني وأحمد خالد صالح.

بدايات سامح عبد العزيز كانت كمخرج في التليفزيون المصري

سامح عبد العزيز ولد في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

بدايات المخرج سامح عبد العزيز في السينما

فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عدد كبير من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

مسلسلات المخرج سامح عبد العزيز

أما في عالم الدراما، قدم المخرج سامح عبد العزيز مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.