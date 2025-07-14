شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين ونسرين أمين ودينا ومريم نعوم فى عزاء سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل سامح عبد العزيز المقام بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، منهم السيناريست مريم نعوم ومصطفى أبو سريع ومحمد عبد الرحمن توتا وميريت الحريرى وشيرين وأحمد السبكى ونسرين أمين وجمال عبد الناصر وهاجر الشرنوبى وعمرو وهبة وعفاف مصطفى وابنتها ياسمين رحمى وهدى الإتربى وخالد سرحان ودينا.

شقيقة سامح عبد العزيز وروبي تتلقيان عزاءه.. علا الشافعي تقدم واجب العزاء

وتلقت سمر عبد العزيز عزاء شقيقها المخرج سامح عبد العزيز، كما تلقت الفنانة روبي والدة ابنته عزاءه أيضاً، وحضر كل من الكاتب مدحت العدل والفنان إدوارد والإعلامية هالة سرحان والفنان محمد محمود والمنشد محمود التهامي والمنتج جمال العدل.

وحرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365، على تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل سامح عبد العزيز، والمقام داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نجوم الفن في عزاء المخرج سامح عبد العزيز

وحرص عدد من الفنان على حضور عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز بمسجد الشرطة بزايد بالتجمع الخامس، وحرص على الحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وحضر أيضا كل من الفنانة مى عمر والفنانة شيماء سيف والمنتج محمد العدل والفنان إسماعيل فرغلي والكاتب أحمد عبد الله.

بدايات سامح عبد العزيز كانت كمخرج في التليفزيون المصري

سامح عبد العزيز ولد في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

بدايات المخرج سامح عبد العزيز في السينما

فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عدد كبير من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

مسلسلات المخرج سامح عبد العزيز

أما في عالم الدراما، قدم المخرج سامح عبد العزيز مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.