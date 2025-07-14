دانييلا رحمة في أحدث ظهور مع زوجها ناصيف زيتون وشقيقتها دنيا.. أمضوا أجمل الأوقات العائلية معًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 01:35 صباحاً - "عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب"، هكذا علقت الفنانة دانييلا رحمة على مجموعة الصور والفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام وجمعتها بزوجها الفنان ناصيف زيتون وشقيقتها دنيا ومع الطفلة ابنة شقيقتها دنيا وذلك في أحد المنتجعات البحرية حيث أمضوا معًا أجمل وأمتع الأوقات العائلية الدافئة.

تحمل دنيا الكثير من ملامح الشبه بشقيقتها دانييلا وكأنها نسخة منها

بإطلالة صيفية مشرقة، ظهرت الفنانة دانييلا رحمة بسروال وقميص باللون الأحمر في مجموعة صور نشرت بعضًا منها منفردة حيث بدت بجمال لافت، بالاضافة لصور أخرى جمعتها بشقيقتها دنيا رحمة القادمة وعائلتها من أستراليا إلى بلدها لبنان لتمضية الإجازة الصيفية. وقد لاحظ المتابعون أن دنيا تحمل الكثير من ملامح الشبه بشقيقتها دانييلا وكأنها نسخة منها. ومن المعروف مدى تقارب دانييلا وشقيقتها دنيا حيث تنشر دانييلا دائماً على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها صورهما وفيديوهاتهما معاً وأجمل اللحظات التي تجمع دانييلا رحمة بشقيقتها وأولاد شقيقتها وتوثقها سواء من أجواء إجازاتهما أو خلال تواجد دانييلا في أستراليا حيث تزور أسرتها المستقرة هناك. كذلك أطلت دانييلا في مقطع فيديو جمعها بزوجها الفنان ناصيف زيتون في أحد المطاعم وهما يستمتعان بالأجواء الصيفية.

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دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بالذكرى الأولى لزواجهما



وكان الفنانان دانييلا رحمة وناصيف زيتون قد احتفلا مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى لزفافهما حيث نشرت دانييلا عبر حسابها على إنستغرام فيديو مميزًا شاركته مع حساب زوجها ناصيف زيتون على إنستغرام من حفل زفافهما ينشر للمرة الأولى حيث ظهر العروسان خلاله وهما يركضان في أحضان الطبيعة محاطين بالأشجار الخضراء يدًا بيد فرحين وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء الذين كانوا يلقون عليهما الزهور البيضاء في مشهد جميل مبهج وكأنه من فيلم رومانسي. وعلقت دانييلا رحمة على الفيديو من وحي أغنية زوجها ناصيف زيتون "حبيبي وبس" بالقول له "حبيبي وبس. منذ سنة واحدة". ووضعت هاشتاغ "ذكرى زواجنا" مع رمز القلب الأحمر.

ناصيف زيتون وأغنيته الجديدة "حلوة"



على صعيد آخر، كان الفنان ناصيف زيتون أطلق مؤخرًا أغنيته الجديدة "حلوة" باللهجة اللبنانية. وهي باكورة أغاني ألبومه الجديد المتوقع صدوره في الأسابيع القليلة المقبلة. وسيضم العديد من الأغنيات المنوعة اللهجات والأنماط الموسيقية. أغنية "حلوة" من كلمات وألحان صلاح بلّول وتوزيع عمر صبّاغ وإخراج سمير سرياني ومن إنتاج شركة ناصيف الخاصةT Start. وقد جاء فيديو كليب أغنية "حلوة" منسجمًا مع قصة الحب البسيطة التي يقدمها ناصيف زيتون، ليبرز ليس فقط جمالية الأغنية وصوت ناصيف زيتون المميز إنما كشف الفيديو كليب عن موهبة التمثيل التي بدت واضحة لديه في لقطات العمل. وهذا ما أجمعت عليه تعليقات متابعي ومحبي ناصيف وجمهوره مع نشره الأغنية المصورة عبر حسابه على إنستغرام حيث عبروا عن إعجابهم بالأغنية من كل النواحي: الكلمات واللحن وأداء ناصيف ووصفوا الأغنية بأنها قريبة من القلب وفيها إحساس صادق ومشاعر حب شبابية وأنها أغنية صيفية تلاءم موسم الصيف.

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