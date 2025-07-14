نقل الفنان لطفي لبيب إلى المستشفى.. فهل حالته خطيرة؟!

الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

أكد محمد الديب، مدير أعمال الفنان لطفي لبيب تعرض الفنان القدير لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى؛ مؤكدًا خضوعه لبعض الفحوصات الطبية وعدم قدرته على الكلام، ولكن حالته مستقرة إلى حد ما، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

هل تعرض لطفي لبيب لورم بالحنجرة؟!

مدير أعماله ينفي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 01:35 صباحاً - يمكث الآن الفنانفي أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية، وخضع لبعض الإجراءات العلاجية والفحوصات الطبية، حيث لا يستطع لطفي لبيب الحديث، واكتفى بقول: "أنا كويس دلوقتي.. لكن ممنوع من الكلام".شهد بداية عام 2025، تداول أنباء حول تعرُّض الفنانلأزمة صحية، أثّرت سلباً على الأحبال الصوتية. بينما كان يستعد لإجراء جراحة لإزالة ورم في الحنجرة؛ لتُثار حالة من القلق بين جمهوره ومُحبيه.وقد بدأت القصة بسؤال الفنانعن أسباب حدوث تغيُّر في نبرة صوته نوعاً ما. ليُعلن أنه أصيب بورم في الحنجرة، ويستعد لإجراء عملية جراحية؛ لافتاً إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في التحدث أغلب الأوقات، بسبب ذلك الورم.ومن جانبه، أكد محمد الديب، مدير أعمال الفنان، لـ«الخليج 365» في تصريحات سابقة، أنّ الفنان لم يُصَب بأورام في الحنجرة؛ موضحاً أنه يُعاني من التهابات بالفعل في الحنجرة خلال الأيام الماضية، وظهور "بحة" في صوته على غير المعتاد، الأمر الذي دفعه إلى زيارة الطبيب المعالج بشأن الاطمئنان على حالته الصحية.وأضاف: "أنّ الطبيب طمأن لطفي لبيب، وطالبه بالراحة التامة، والحصول على بروتوكول علاجي لمدة 20 يوماً تقريباً، إلى أنّ يتماثل للشفاء. مؤكداً أنّ: "الفنان لم يُجرِ أيّة تحاليل طبية أو منظار من الأساس وأخذ عينة لتحليلها، إذن كيف تم اكتشاف وجود ورم!".وتابع أنّ: "لطفي لبيب، في حالة صحية جيدة، وسوف يتماثل للشفاء قريباً وسط دعوات جمهوره ومحبيه". لافتاً إلى تكريمه في العراق بحضور رئيس الوزراء، بينما عاد إلى منزله بالقاهرة مساء أمس الجمعة.وحول تواجده في أيّة أعمال تلفزيونية أو سينمائية خلال الفترة المقبلة، أكد أن لطفي لبيب، ليس مُشاركاً في أيّة أعمالٍ جديدة، لاسيّما وأنّ حالته الصحية أثرت بشكلٍ كبير على مشاركته في مشاريع فنية؛ كونها تتطلب مجهوداً كبيراً.يُذكر أن آخر أعمال، كانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة. ومن تأليف دعاء عبدالوهاب، وعمرو أبوزيد. ومن إخراج أحمد صالح.يمكنكم متابعة نوال الزغبي تطمئن الجمهور على حالتها الصحية بعد الخضوع لعملية جراحيةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».