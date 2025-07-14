شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحتفل بألبومه الجديد فى حفل غنائى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني وائل كفوري للاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد من خلال حفل غنائي مميز يُقام فى الخامس عشر من أغسطس المقبل فى الأردن تحديدا عمان، حيث يلتقي بجمهوره ليقدم باقة من أغاني ألبومه المنتظر إلى جانب مجموعة من أشهر أغانيه القديمة. ويشارك في الحفل الفنانة عبير نعمة، التي ستضيف لمسة فنية خاصة إلى الأمسية.

ألبوم وائل كفورى الجديد

من ناحية أخرى طرح النجم وائل كفوري، ثانى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان "تك تك قلبى"، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس و ماسترينج علي رمضان، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.

واصل النجم وائل كفوري تشويق جمهوره لأغاني ألبومه الجديد عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وقد تمكن من إحداث ضجة كبيرة بالصورة التى نشرها أخيراً، بعد ظهوره في الصورة عريساً ببدلة رسمية كلاسيكية وتقف إلى جانبه شابة ترتدي فستان زفاف أنيق، وحرص على إخفاء ملامحها، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه الذين تساءلوا ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم للترويج لكليب أغنية جديدة. واختار كفوري تعليقاً غامضا، وكتب: "شريط الزفاف قريباً"، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول المقصود من الصورة.

يذكر أن وائل كفوري قد طرح الأيام الماضي، أولى أغنيات ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "WK25". وقد أطلق الأغنية الأولى باسم "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني باراك، وميكس و ماسترينج علي رمضان.. وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة.. وتقول كلمات أغنية "تك تك قلبى".