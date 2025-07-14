شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عطية وعزيز مرقة ينتهيان من تسجيل ديو غنائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان اللبناني جوزيف عطية من تسجيل ديو غنائي جديد يجمعه بالفنان عزيز مرقة، وذلك في أحد الاستوديوهات بلبنان، ومن المقرر أن يتم تصوير العمل على، طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مصر، استعداداً لطرحه على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

معلومات عن ألبوم فى كل مكان لجوزيف عطية

من ناحية أخرى استقر النجم اللبناني جوزيف عطية على اسم ألبومه الجديد، والذي اختار له عنوان "في كل مكان"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يضم الألبوم 7 أغنيات متنوعة، ويتعاون عطية خلاله مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم نبيل خوري، رامي شلهوب، تيم الكردي، وحسام الصعبي.

ويعتزم عطية طرح الأغاني بشكل تدريجي، مصحوبة بفيديوهات مصوّرة، في إطار خطة فنية جديدة تهدف لتعزيز تفاعله مع الجمهور وتقديم جرعة موسيقية متجددة طوال الشهر.

وطرح جوزيف عطية مؤخرًا، أغنية بعنوان "البغددة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"و الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذى يشهد أول تعاون بينهما، وتوزيع موسيقي للموزع وسام عبد المنعم.

وكان جوزيف عطية قد طرح مؤخرًا أغنية "كون" من كلمات رامي شلهوب وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرج سامي بساط في أجواء رومانسية، فيما كانت آخر أغنيات جوزيف باللهجة المصرية بعنوان "وحداني" من ألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي جمال ياسين.