شكرا لقرائتكم خبر عن 50 عاما على فيلم "هذا أحبه وهذا أريده".. من الأعمال التى شارك فيها هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الاثنين، 50 عاما على فيلم " هذا أحبه و هذا أريده" حيث عرض في 14 يوليو 1975 و الفيلم من الأفلام التي شارك فيها النجم هانى شاكر في شبابه وقدم شخصية أحمد خلال الأحداث.

أحداث فيلم هذا أحبه وهذا أريده

والفيلم رومانسي غنائي و من بطولة نورا، و هانى شاكر و حمدي حافظ، و إجلال زكي، و سعيد صالح، ومن تأليف مرسي جميل عزيز، وإخراج حسن الإمام.

ويدور الفيلم عن أحمد وأشرف صديقان يقعان في حب الفتاة سلوى، لكن المشكلة أن أشرف لا يستطيع أن يخبرها بذلك مباشرة، فيكتب لها مجموعة من الرسائل، ويسخر صديقه أحمد منه ويطلب منه الاتصال بها، لكنه لا يستطيع، فيقوم أحمد باﻹتصال هاتفيا بسلوى، ويدعى أنه صاحب الخطابات، ويتقابلان ويعجب أحمد بسلوى.

حديث هانى شاكر عن سبب ابتعاده عن التمثيل

و تحدث هانى شاكر، من قبل عن سبب ابتعاده عن التمثيل، بعدما قدم في بداية مشواره الفني أعمالا سينمائية و أكد أنه بدأ التمثيل في فترة بداية السبعينيات كان وقتها لا زال يدرس في الجامعة، وقدم 3 أفلام، ثم في عام 1977 التحق بالجيش ولمدة عام لم يقدم أي عمل.

هاني شاكر يحيى حفل غنائى في أوبرا دبي

يستعد أمير الغناء العربى هاني شاكر والمطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي مميز في "أوبرا دبي" يوم 23 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يقدم الثنائي باقة من أجمل أغانيهما التي تجمع بين الكلاسيكيات المحببة والجديد من أعمالهما الفنية، في ليلة طربية تجمع بين الأصالة والتجديد.