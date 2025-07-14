شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد 23.. نسمة بهي تطلب الطلاق من محمد السويسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث حيث ذهبت وفاء" نسمة بهي" لزوجها" محمد السويسي" بعدما عرفت نيته في سفر ابنهم للخارج، وحدثت مشاجرة بينها وبينه بسبب هذا الموضوع أسفرت عن قراره بوقف مصروف البيت لهم، وتنفيذ قرار السفر للإبن حتى بدون رضاها، فانصرفت وفاء وهي مكسورة من أمامه، ثم تفاجأ بعد ذلك بطلبها للطلاق، ذهب إلى والدتها عبلة" سلوى محمد علي" حتى تجعل ابنتها تعدل عن هذا القرار، لكنها أصرت عليه فما كان أمامه سوى أن يوافق على طلبها.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل فات الميعاد

وكانت قد كشفت الحلقة 22 من مسلسل فات الميعاد الكثير من الأحداث حيث طلبت بسمة" أسماء أبو اليزيد" ووالدها " محمود البزاوي" من شقيقتها" مارتينا عادل" والتي كانت من المفترض أن تتزوج خلال أشهر قليلة، أن تأجل زفافها حتى يستطيعون الحصول على حكم بحضانة إبنتها ريم، وكانت شقيقتها مترددة وقلقة من خطيبها لأنهم كانوا أحضروا كل شيء من أجل الفرح، ولكن أكدت بسمة لها أن هذا القرار هو قرار مصيري بالنسبة لها.

‎مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.