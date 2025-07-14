شكرا لقرائتكم خبر عن إيلين دى جينيريس تدعم روزي أودونيل لهذا السبب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت المذيعة العالمية إيلين دي جينيريس زميلتها روزي أودونيل، بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه "يُفكّر جديًا" في سحب جنسيتها الأمريكية، حيث ادّعى أن أودونيل، البالغة من العمر 63 عامًا، تُشكّل "تهديدًا للبشرية" وأشادت مقدمة البرامج الحوارية السابقة، البالغة من العمر 67 عامًا، بأودونيل قائلة:"أحسنتِ".

تفاصيل أزمة روزي أودونيل

وجاء تهديد ترامب لـ أودونيل بسبب رد فعلها على طريقة تعامل إدارة ترامب مع هيئات التنبؤ بالطقس، وذلك بعد السيول التي ضربت تكساس وحصدت أرواح العشرات.

علما بذلك أنه بموجب القانون، لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يسحب الجنسية من مواطن مولود فيها، خاصة أن أودونيل مولودة في ولاية نيويورك.

رد روزي أودونيل

وردت أودونيل على الرئيس من خلال حسابها على إنستجرام مؤكدة:" أنا كل ما يخشاه، امرأة صوتها عال وأمٌّ تقول الحقيقة، كما أننى أمريكية غادرت البلاد قبل أن تحرقها".

وأضافت أودونيل في الرسالة التي أعادت دي جينيريس نشرها لاحقًا: "أنت تبني جدرانًا، أما أنا فأبني حياةً لطفلي المصاب بالتوحد في بلدٍ لا يزال فيه الحياء موجود، أنتَ تبيع الخوف في ملاعب الجولف، وأنا أُبدع فنًا عن النجاة من الصدمات".

وتابعت أودونيل قائلة:"أتريد سحب جنسيتي؟ هيا، جرب، أيها الملك جوفري ذو البشرة البرتقالية، لستُ مُلزمة بالصمت، لم أكن يومًا كذلك، ولهذا السبب انتقلت لـ أيرلندا".