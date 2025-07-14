تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب.. ممنوع عنه الزيارة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - نُقل الفنان لطفي لبيب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية، وخضع لبعض الإجراءات العلاجية والفحوصات الطبية، حيث لا يستطع لطفي لبيب الحديث، واكتفى بقول: "أنا كويس دلوقتي.. لكن ممنوع من الكلام".

تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

هل تعرض لطفي لبيب لورم بالحنجرة؟!

تعرض الفنان القدير لطفي لبيب لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى؛ وقد خضع لبعض الفحوصات الطبية ومنظار طبي، وهو لا يمتلك القدرة على الكلام، وقد تم حجزه بالعناية المركزة، وتم منع الزيارة عنه، ويخضع للإشراف الطبي الدقيق، وذلك بحسب ما ذكره مدير أعماله، والذي طالب كل جمهور ومحبي الفنان بالدعاء له.شهد بداية عام 2025، تداول أنباء حول تعرُّض الفنانلأزمة صحية، أثّرت سلباً على الأحبال الصوتية، بينما كان يستعد لإجراء جراحة لإزالة ورم في الحنجرة؛ لتُثار حالة من القلق بين جمهوره ومُحبيه.

وقد بدأت القصة بسؤال الفنان لطفي لبيب عن أسباب حدوث تغيُّر في نبرة صوته نوعاً ما، ليُعلن أنه أصيب بورم في الحنجرة، ويستعد لإجراء عملية جراحية؛ لافتاً إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في التحدث أغلب الأوقات، بسبب ذلك الورم.

ومن جانبه، أكد محمد الديب، مدير أعمال الفنان لطفي لبيب، لـ«الخليج 365» في تصريحات سابقة، أنّ الفنان لم يُصَب بأورام في الحنجرة؛ موضحاً أنه يُعاني من التهابات بالفعل في الحنجرة خلال الأيام الماضية، وظهور "بحة" في صوته على غير المعتاد، الأمر الذي دفعه إلى زيارة الطبيب المعالج بشأن الاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف أنّ الطبيب طمأن لطفي لبيب، وطالبه بالراحة التامة، والحصول على بروتوكول علاجي لمدة 20 يوماً تقريباً، إلى أن يتماثل للشفاء. مؤكداً: "الفنان لم يُجرِ أيّة تحاليل طبية أو منظار من الأساس وأخذ عينة لتحليلها، إذن كيف تم اكتشاف وجود ورم؟".

وتابع: "لطفي لبيب في حالة صحية جيدة، وسوف يتماثل للشفاء قريباً وسط دعوات جمهوره ومحبيه"، لافتاً إلى تكريمه في العراق بحضور رئيس الوزراء.

وحول تواجده في أيّة أعمال تلفزيونية أو سينمائية خلال الفترة المقبلة، أكد أن لطفي لبيب، ليس مُشاركاً في أيّة أعمالٍ جديدة، لاسيّما وأنّ حالته الصحية أثرت بشكلٍ كبير على مشاركته في مشاريع فنية؛ كونها تتطلب مجهوداً كبيراً.

آخر أعمال لطفي لبيب

يُذكر أن آخر أعمال، كانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب، وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

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