هشام جمال عن تعاونه مع حسين الجسمي في ألبومه الجديد: صوته لا يشبه أحدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - أعرب المنتج والفنان هشام جمال عن سعادته بالتعاون مع المطرب الإماراتي حسين الجسمي في ألبومه الجديد، خاصةً بعد فترة غياب؛ مؤكدًا إعجابه بصوته منذ صغره ومشيدًا بأنه الموهبة الأهم في الشرق الأوسط من وجة نظره.

هشام جمال يشوق الجمهور لتعاونه مع حسين الجسمي

شوق الفنان هشام جمال كل جمهوره ومحبيه لتعاونه مع المطرب الإماراتي الكبيرفي ألبومه الجديد، ونشرصورًا لبوستر الألبوم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مشيدًا بإعجابه الشديد بصوت وموهبةالتي وصفها الأهم ولا تشبه أحدًا.

وعلق هشام جمال على البوسترات قائلًا: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مره وانا عندي 14 سنه..ومش فاكر من بعد اللحظه دي اني سمعت صوت مغني عجبني اكتر من صوته اللي ملوش شبه!".

وأكمل جمال: "خلال السنين اللي فاتوا كان عندي الحظ اني اشتغل مع اخويا الفنان الكبير والانسان الراقي حسين الجسمي في كذا عمل والحمد لله نجحنا فيهم مع بعض".

ألبوم حسين الجسمي يحمل المفاجآت لجمهوره

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وتابع: "لكن المره دي الموضوع مختلف تماما واحنا بنطلق اول البوم ليه من فتره كبيره، وهو اول مشروع بنتعاون فيه بالحجم ده واقدر انفذ الرؤيه الفنيه الخاصه بيا وبفريق Roznama لموهبة في رأيي هي الأهم في الشرق الاوسط"، وأوضح: "كل اسبوع ان شاء الله هتسمعوا اغنيتين، وفي مفاجاه حلوه اوي اوي هتشوفوها في اغنية "مستنيك” بكره ان شاء الله الساعه 6 مساء.. اتمنى التجربه المختلفة اللي هتبدأ بكره تعجبكم".

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هكذا روج حسين الجسمي لألبومه الجديد

الجدير بالذكر أن حسين الجسمي قد روج لألبومه الجديد بطريقة مميزة جدًا، حيث كشف من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، طريقة طرحه للألبوم والذي من المقرر أن يصدره بالتدريج على مراحل، متمنياً أن ينال إعجاب جمهوره.

ونشر الجسمي بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "في وقت قياسي" عبر حسابه على "إنستغرام"، موضحاً طرحه على مراحل؛ إذ يصدر كل أسبوع أغنيتين من أغاني الألبوم.

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نجاح حسين الجسمي مع هشام جمال في "الفستان الأبيض"

كان الفنانقد احتفل بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية "الفستان الأبيض" الخاصة بحفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان، ونشر منشوراً عبر حسابه على إنستغرام، كشف من خلاله نجاح الأغنية وتحقيقها نسب مشاهدة عالية تجاوزت مليار مشاهدة على كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوعين تقريباً، وأوضح أيضاً أن الأغنية تصدرت قوائم الترند في عدد كبير من البلدان العربية، وكتبتعليقاً على الأغنية قال فيه: "نشيد الحب في كل المناسبات".

الأغنية، التي حملت توقيع الشاعر أمير طعيمة، ألحان هشام جمال وتوزيع مادي، أهداها هشام بنفسه لعروسه فور تسلُّمها من والدها الفنان أحمد زاهر، في لحظة مؤثرة تسببت في بكاء ليلى أمام الحضور.

وتقول كلماتها: "وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها المواويل... وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين... حبيبتي وعمري وأميرتي يابكرا اللي مادد ليا إيديه.. ياقصري وبيتي وجزيرتي... خطوة ورا خطوة بقربلك جايلك علشان أفرح قلبك... فستانك الأبيض اللي هياكل منك حتة وعشان اليوم ده رسمت أنا مليون خطة".

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