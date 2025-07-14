الأميرة شارلوت تخطف الأنظار في بطولة ويمبلدون وكيت ميدلتون في موقف محرج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - للعام الثالث على التوالي، انضمت الأميرة شارلوت لوالديها الأمير ويليام وكيت ميدلتون بالإضافة لشقيقها الأمير جورج لحضور نهائي بطولة ويمبلدون لفردي الرجال يوم أمس الأحد 13 يوليو بين الإيطالي يانيك سينر (الفائز بالبطولة) والإسباني كارلوس ألكاراز. وقد لفتت الأميرة الصغيرة الأنظار وهي ترتدي ملابس متناسقة مع والدتها كيت ميدلتون.

إطلالة كيت ميدلتون وابنتها الأميرة شارلوت

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نسقت أميرة ويلز، البالغة من العمر 43 عاماً- راعية نادي عموم انجلترا للتنس والكروكيه- وابنتها ملابسهما ببراعة بألوان متناسقة، حيث ارتدت كيت فستاناً أزرق سماوياً مزيناً بعقدة رقيقة مكشكشة على كتفها اليسرى- وأضافت كيت التي تحرص على تضفير شعر ابنتها بنفسها- شريطاً أزرق إلى ضفيرة شارلوت، متناسقةً تمامامع إطلالتها، بينما تركا شعرهما الطويل منسدلاً على ظهريهما، متقاربين في الطول.

ومن ناحية الأب وابنه، فقد تطابقت إطلالة الأمير ويليام والأمير جورج بسترة رسمية زرقاء وربطات عنق متطابقة لإطلالة أنيقة ومتناسقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنسق الأم وابنتها إطلالتهما، ففي الاحتفال بيوم ميلاد الملك الرسمي والمعروف باسم Trooping the Colour، ارتدت الأم وابنتها طقمين باللون الأزرق المخضر.

كيت ميدلتون تتلقى كلمة حب من أحد الجمهور

بعد انتهاء مباراة فردي الرجال في بطولة جراند سلام للتنس، توجهت أميرة ويلز إلى الملعب الرئيسي لتسليم الجوائز للفائز بالمركز الأول، يانيك سينر من إيطاليا، والوصيف، كارلوس ألكاراز من إسبانيا.

بعد مصافحة الصبية والفتيات، توجهت الأميرة البالغة من العمر 43 عاماً، إلى الطاولة، حيث وُضعت الجوائز، وكسر أحد المعجبين الصمت صائحاً: "أحبكِ يا كيت!". وبدا أن الأميرة سمعت الإعلان، فضحكت رداً على ذلك.

لماذا لم ينضم الأمير لويس لأسرته في حضور المباراة النهائية؟

أسرة ويلز المكونة من 5 أفراد، ظهرت بـ 4 فقط من أفرادها؛ الأمير ويليام، كيت ميدلتون، الأميرة شارلوت، الأمير جورج، بينما غاب عنهم الأمير لويس الصغير البالغ من العمر 7 سنوات.

في سن السابعة، لا يزال الأمير لويس أصغر من شقيقه الأكبر، الأمير جورج، 11 عاماً، وشقيقته الأميرة شارلوت، 10 سنوات، عندما حضرا ويمبلدون لأول مرة. حضر الأمير جورج الحدث الرياضي لأول مرة في عام 2022، وحضر نهائي الرجال مع الأميرة كيت والأمير ويليام قبل أن تتاح له فرصة حمل كأس نوفاك ديوكوفيتش، قبل يوم ميلاده التاسع بقليل. كانت الأميرة شارلوت في الثامنة من عمرها أيضاً عند ظهورها الأول في ويمبلدون عام 2023.

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