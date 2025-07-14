ماذا قال عايض بعد وصول أغنية لماح إلى 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - استطاعت أغنية "لماح" للفنان الشاب عايض أن تحقق نجاحات كبيرة، وحققت 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب فقط. ونشر الفنان عايض عبر حسابه على تويتر وكتب: "الحمدالله دائماً على كل شيء، شكراً لكل فريق العمل على كل الجهود المبذولة لتحقيق أول أغنية أقدمها الـ100 مليون مشاهدة على اليوتيوب فقط، شكراً لكم أنتم على هذا الدعم الكبير ويارب أكون عند حسن الظن دائماً".

وأغنية "لماح" هي من كلمات فارس فايح، وألحان راكان، وتقول كلماتها:

كيف أبيّن لك شعوري دون ما أحكي

‏خابرك لمّاح لكن ما لمحته

‏لا تغرّك كثرة مزوحي وضحكي

‏والله إن قلبي لغيرك ما فتحته

ألف مرّة جيت لك شايل شعوري

وأرجع بنفس الشعور وما شرحته

يا كثر ما قلت عادي مو ضروري

لو جمعت الشوق فيني أو طرحته

كل يوم أكتب لك أكثر من رسالة

وألقى كل اللي كتبته لك مسحته

خايف إنّك تترك العاشق لحاله

تجرح اللي طول عمرك ماجرحته

راح أعيشك حُب ما بيني وبيني

والطريق اللي مشيته ما استرحته

بس لو جاء يوم و ايدينك بإيديني

ما بيبقى سر فيني ما فضحته.

نجاحات الفنان عايض

هذا وقد كُرّم الفنان عايض مؤخراً مع عدد من النجوم في ألمانيا من مختلف الدول، وذلك عبر جوائز DAF BAMA Music Award، للموسيقى 2025، وقام بغناء

وكانت أيضاً أغنية "لماح" قد حصدت مؤخراً جائزة أفضل أغنية خليجية للعام 2024، ضمن حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، والذي انطلقت فعاليته بالعاصمة السعودية الرياض، بمركز الملك فهد الثقافي، وكذلك حصل الفنان عايض على جوائز عديدة منها جائزة الفنان المفضل في joy awards.

آخر ألبومات الفنان عايض

الأغنية الأولى هي "سلام"، من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع عمر صباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثانية هي "لا تعدون الليالي"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع عمر صباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثالثة هي "ملامح غربتي"، من كلمات علي مساعد، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع ميشيل فاضل، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الرابعة "طلعت أبيه"، كلمات عين، وألحان راكان، وتوزيع فهد شلبي، ومكس منتظر الزاير، وماستر جاسم محمد.

أما الأغنية الخامسة فهي "أعتذر وأجيك"، من كلمات عين، وألحان راكان، وتوزيع عمرالصباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السادسة هي "تخيل لو"، من كلمات يزيد بن خالد، وألحان راكان، وتوزيع عمرالصباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السابعة "ياللأسف"، من كلمات فارس فايح، وألحان راكان، وتوزيع براك المطوع، ومكس وماستر جاسم محمد.

هذا وقد طرح مؤخراً الفنانألبومه الجديد، والذي جاء بعنوان "2025"، واحتوى الألبوم على 7 أغانٍ، مع نخبة من الشعراء والملحنين الذين تعاون معهم، وهي كالتالي:

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