نرمين الفقي تتصدر الترند وتلفت الأنظار بتدريبات اللياقة البدنية.. هكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - تصدرت النجمة نرمين الفقي ترند مواقع التواصل الإجتماعي ولفت الأنظار برشاقتها ولياقتها من خلال نشر مجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" ظهرت وهي تمارس رياضة "اليوجا"، مؤكدة في كل ظهور لها أن العمر مجرد رقم.
أطلعوا على نرمين الفقي: الزواج رزق وأتمنى العوض عن سنوات الوحدة
ومن جهتها أعربت النجمة نرمين الفقي عن تقديرها واعتزازها بانضمامها الي لجنة التحكيم مشددة على أن مشاركتها هذه المرة تختلف عن المشاركات السابقة كونها تأتي في مهرجان سينمائي خاص بأفلام صُناعها من الشباب وتتناول قضايا خاصة بهم، موضحة أن المهرجان جاء كنافذة سينمائية شابة لصناع الأفلام من المواهب وللتجارب الجديدة والواعدة وللجمهور العاشق لفن السينما.. وأنها تابعت نجاح دورته الأولى والثانية باهتمام بالغ.
وأضافت: أنها متشوقة لمشاهدة أفلام المسابقة الدولية والتي تتضمن أفلاماً مختلفة من دول العالم تنتمي لمدارس سينمائية غير معتاد مشاهدتها في دور العرض التجاربة، مشددة على أن السينمائيين الشباب أثبتوا أنفسهم ونجحوا في فرض موهبتهم في أكبر المهرجانات الدولية مثل كان وبرلين وفينيسيا.
أشارت نرمين الفقي إلى أن أهم الجوائز التي حققتها السينما المصرية مؤخرا جاءت من خلال أفلام صُناعها من الشباب.
نرمين الفقي تبهر جمهورها برشاقتهاشاركت الفنانة نرمين الفقي من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ عدد من الصور أثناء ممارستها لرياضة "اليوجا" والتي أظهرت من خلالها رشاقتها ولياقتها ومرونتها؛ وظهرت وهي تمارسها بملابس رياضية سوداء مميزة وسط أجواء الطبيعة، واكتفت بالتعليق على الصور قائلة : "يوم جيد".
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https://www.instagram.com/p/DMDMe4LoBcR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تفاعل الجمهور مع صور نرمين الفقيوقد حازت الصور على إعجاب جمهور ومحبي نرمين الفقي، الذين انهالوا عليها بالتعليقات والتي جاءت كالتالي: "مشاء الله الجميله طول العمر، بسم الله ماشاء الله ربنا يبارك في عمرك وصحتك، أنا مبسوطة جدا بحضرتك انا كمان بحب تمارين اليوجا، ماشاء الله علي رشاقه. والحيوية والجمال"، وغيرها من التعليقات.
أطلعوا على نرمين الفقي: الزواج رزق وأتمنى العوض عن سنوات الوحدة
نرمين الفقي تخطف الأنظار من الساحل الشماليفي سياقٍ آخر، خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت وهي ترتدي فستان خفيف يناسب أجواء البحر، وعلقت قائلة: "بحر عالي بس الجو جميل"؛ حيث أنها تقضي إجازتها في الساحل الشمالي بمصر.
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https://www.instagram.com/p/DLsV3EHocXD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
نرمين الفقي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الغردقة لسينما الشبابيُذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب قد أعلن عن انضمام النجمة نرمين الفقي لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025.
ومن جهتها أعربت النجمة نرمين الفقي عن تقديرها واعتزازها بانضمامها الي لجنة التحكيم مشددة على أن مشاركتها هذه المرة تختلف عن المشاركات السابقة كونها تأتي في مهرجان سينمائي خاص بأفلام صُناعها من الشباب وتتناول قضايا خاصة بهم، موضحة أن المهرجان جاء كنافذة سينمائية شابة لصناع الأفلام من المواهب وللتجارب الجديدة والواعدة وللجمهور العاشق لفن السينما.. وأنها تابعت نجاح دورته الأولى والثانية باهتمام بالغ.
وأضافت: أنها متشوقة لمشاهدة أفلام المسابقة الدولية والتي تتضمن أفلاماً مختلفة من دول العالم تنتمي لمدارس سينمائية غير معتاد مشاهدتها في دور العرض التجاربة، مشددة على أن السينمائيين الشباب أثبتوا أنفسهم ونجحوا في فرض موهبتهم في أكبر المهرجانات الدولية مثل كان وبرلين وفينيسيا.
أشارت نرمين الفقي إلى أن أهم الجوائز التي حققتها السينما المصرية مؤخرا جاءت من خلال أفلام صُناعها من الشباب.
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