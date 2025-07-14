أفضل أفلام سلمان خان في السينما الهندية.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - يُعد نجم بوليوود سلمان خان Salman Khan من أبرز نجوم السينما الهندية وأكثرها نجاحاً وجماهيرية بسبب موهبته التمثيلية الكبيرة والكاريزما التي يتمتع بها؛ فضلاً عن كونه واحداً من أهم المنتجين في بوليوود.

مع مسيرة مهنية سينمائية امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، حصل سلمان خان على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتان وطنيتان للأفلام كمنتج، وجائزتا فيلم فير كممثل. ويُعد واحداً من أكثر الممثلين نجاحاً تجارياً في السينما الهندية. وقد أدرجت مجلة فوربس العالمية اسم سلمان خان في قوائم المشاهير الأعلى أجراً في العالم، في عامي 2015 و2018، حيث كان أعلى تصنيف هندي في العام.

استطاع سلمان خان حصد العديد من التكريمات والجوائز بسبب أفلامه الدرامية التي حققت نجاحاً ونسبة مشاهدة عالية، لذا نرصد لكم أبرز أفلام سلمان خان لتتعرفوا إليها.

فيلم Maine Pyar Kiya

بدأت مسيرة سلمان خان المهنية وطريق الشهرة في عالم السينما من خلال فيلم "Maine Pyar Kiya"، حيث حصل من خلاله على جائزة فيلم فير لأفضل ظهور ممثل لأول مرة، وهو فيلم موسيقي رومانسي صدر عام 1989 من بطولة سلمان خان في أول دور قيادي له و باجياشري في أول ظهور لها ومن إخراج سوراج بارجاتيا في أول ظهور له في الإخراج. تدور القصة حول كاران والد الفتاة سومان الذي يعمل ميكانيكياً، صديق كيشين منذ الطفولة يفرقهما العمل لفترة حتى يشاء القدر أن يجتمعا سوياً مرة أخرى، وتأتي فرصة عمل لكاران خارج البلاد، فيضطر لإحضار ابنته إلى منزل صديقه كيشين الذي أصبح من أثرياء البلاد، فـيقع بريم (سلمان) ابن كيشين في حب سومان (باجياشري)، ومن هنا تبدأ أحداث الفيلـم.

فيلم Hum Aapke Hain Koun

فيلم عائلي رومانسي حقق نجاحاً كبيراً وأصبح من الكلاسيكيات الهندية، وتم إصداره عام 1994، وهو من بطولة سلمان خان ومادري ديكسيت، ويحتفل بتقاليد الزفاف الهندية من خلال سرد قصة زوجين والعلاقة بين عائلاتهما، قصة عن التضحية بحب المرء لعائلته. إنه اقتباس من الفيلم السابق ناديا كي بار (1982) والذي استند إلى رواية كيشاف براساد ميشرا الهندية كوبار كي شارت، وقد أصبح الأعلى ربحاً في دور السينما الهندية بسبب موهبة سلمان خان التمثيلية الملفتة، حيث كان أول فيلم هندي يصل إلى أكثر من مليار روبية، والأعلى ربحاً في التسعينيات ولا يزال أيضاً أحد أكثر أفلام بوليوود ربحاً على الإطلاق.

فيلم Hum Dil De Chuke Sanam

فيلم رومانسي درامي حقق نجاحاً كبيراً، وفاز فيه سلمان بجائزة فيلم فير لأفضل ممثل، تم إصداره عام 1999، تدور أحداث الفيلم حول نانديني (آيشواريا راي) الابنة المدللة والتي يحبها والدها فترك لها الحرية، ويدخل حياتها الشاب سمير (سلمان خان) ليعلم الموسيقي لوالدها. يقع سمير في غرام نانديني بعد أن قضى معها وقتاً طويلاً، لكن عائلتها تخطط لزواجها من آخر ويتم طرد سمير من المنزل.

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فيلم Bodyguard

فيلم حركة رومانسي حقق نجاحاً تجارياً كبيراً، صدر عام 2011 من بطولة سلمان خان وكارينا كابور Kareena Kapoor حطم الفيلم العديد من الأرقام القياسية عند صدوره. خلال اليوم الأول من صدوره، أصبح أعلى معدل إجمالي في يوم الافتتاح، بالإضافة إلى أنه أكبر ربح على الإطلاق ليوم واحد، تدور أحداثه حول لفلي (سلمان خان) كحارس شخصي لديفيا (كارينا كابور) لحمايتها من الذين يطاردونها للانتقام من والدها، وهو سياسي ناجح.

فيلم Ek Tha Tiger

فيلم أكشن وإثارة صدر في عام 2012، ومن إخراج كبير خان، الفيلم من بطولة سلمان خان وكاترينا كيف Katrina Kaif في الأدوار الرئيسية. القصة تدور حول عميل هندي اسمه السري تايغر، يقع في حب عميلة باكستانية خلال مهمة، وكيف تتغير مفاهيم تايغر ومبادئه بمرور الوقت. تم تصوير الفيلم في خمس بلدان.

فيلم Bajrangi Bhaijaan

فيلم أكشن كوميدي - سياسي - درامي من إخراج كبير خان وإنتاج سلمان خان الذي يلعب دور البطولة من النجمة كارينا كابور، تم إصداره في الإمارات العربية المتحدة في 16 يوليو 2015، تدور القصة حول الفتاة الباكستانية البكماء، التي تذهب في زيارة مع والدتها للهند حتى تحاول علاجها، ولكن أثناء عودتهما يقف القطار قليلاً على الحدود فتنزل الفتاة ومن ثم يتحرك القطار وبعدها يتم اكتشاف أمر ضياعها ولا تنفع طرق العثور عليها، في حين تركب الفتاة أحد القطارات الموجودة؛ ليذهب بها إلى المدينة الهندية التي يقطنها باجرانغي فيحاول سؤالها عن اسمها ليكتشف بعدها أنها بكماء.

فيلم Sultan

فيلم رياضي درامي حاز على إعجاب الجمهور والنقاد صدر عام 2016 بطولة سلمان خان وأنوشكا شارما Anushka Sharma ويمثل سلمان خان دور مصارع في الفيلم؛ حيث يلتقي بالبطلة أرفا التي كانت مصارعة أيضاً، ووقع في غرامها، وهنا تبدأ أحداث الفيلم.

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فيلم Bharat

فيلم درامي صدر عام 2019 الفيلم من بطولة سلمان خان وكاترينا كيف، وهو مقتبس من الفيلم الكوري الجنوبي "قصيدة إلى أبي" (2014)، ويتتبع تاريخ الهند بعد الاستقلال من وجهة نظر رجل عادي، ويتابع حياته من سن 8 سنوات حتى سن 70 عاماً. وكان أحد أعلى الأفلام ربحاً في عام 2019.

فيلم Dabangg 3

فيلم كوميدي أكشن صدر عام 2019 من إخراج برابهو ديفا وإنتاج مشترك بين أفلام سلمان خان وأرباز خان للإنتاج وسافرون للبث والإعلام المحدودة. الجزء الثالث من سلسلة أفلام دابانغ، وهو تكملة رسمية لفيلم دابانغ (2010) ودابانغ 2 (2012). الفيلم من بطولة سلمان خان، وسوديب، وسوناكشي سينها، القصة التي كتبها سلمان، تتبع رحلة الشرطي الفاسد تشولبول باندي في الصراع عندما يقابل رجلاً شريراً عجوزاً، بالي سينغ، الذي ينعش ذاكرته أثناء تجواله في الماضي، دون أن يدرك أن هذا يمكن أن يؤثر على الحاضر والمستقبل بأكثر من طريقة.

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