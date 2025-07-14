شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يرد على شائعة وفاته بإعلان عن حفل غنائى فى الكويت 17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم العراقى كاظم الساهر جمهوره في الوطن العربى، عقب شائعة وفاته الساعات الماضية، والتي أطلقها البعض على صفحات السوشيال الميديا، وذلك من خلال إعلانه إحياء حفل غنائي يوم 17 يوليو الجارى على خشبة مسرح أرينا الكويت ضمن فعالية تحمل عنوان "ليلة الطرب العربي".



كاظم الساهر

حفل الكويت فى 2017

ويقدم "القيصر" لجمهوره مجموعة متنوعة من الأغانى التي قدمها علي مدار رحلة فنية طويلة، وكان آخر ظهور فني للساهر في الكويت عام 1990، بينما أثارت محاولات إقامته لحفل هناك عام 2017 جدلًا واسعًا حينها، مما جعل هذه المشاركة المرتقبة تحظى باهتمام خاص من الجمهور ووسائل الإعلام.

المعروف أن النجم كاظم الساهر تعاون مؤخرا مع الفنانة التونسية" لطيفة " في ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان قلبي أرتاح ، من خلال أغنية" أنا والله ما أنا"، وهى من كلمات: عبد الوهاب محمد، وألحان: كاظم الساهر والتوزيع موسيقي لميشيل فاضل .

مهرجان موازين

وكان القيصر قد احيا حفلا غنائيا في مهرجان موازين وسط حضور الالاف من جمهوره فى مصر الوطن العربى وقدم القيصر العديد من اغانيه، ومنها سلمتك بيد الله، الرسم بالكلمات، ها حبيبى، مررت بصدرى، ست الحلوات، وغيرها من الاغانى المميزة.