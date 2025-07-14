شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير بعد برومو دويتو الذوق العالى: الأغنية مفاجأة.. وتامر حسنى مجتهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بالتعاون الفني الجديد مع النجم تامر حسني من خلال أغنية "الذوق العالي"، والتي تم طرح البرومو الخاص بها، وحققت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الكينج محمد منير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يشعر بالبهجة تجاه هذا العمل ويتوقع له نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تامر حسني فنان شاطر ومجتهد، ويملك موهبة حقيقية وقدرة على الوصول إلى الجمهور بشكل مميز.

أغنية الذوق العالى دويتو يجمع الكينج محمد منير وتامر حسنى وهى من كلمات تامر حسين وألحان الراحل محمد رحيم وتوزيع أحمد طارق يحيي.

وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.



من ناحية أخرى يحيى النجم محمد منير حفلا غنائيا السبت 16 أغسطس الشهر المقبل فى منطقة "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، التى تقام فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس.



ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، كما يشاركه الحفل المطرب رامى جمال، وأتيحت التذاكر عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.