شكرا لقرائتكم خبر عن مدين يشارك بثلاثة ألحان في ألبوم آمال ماهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة آمال ماهر، لطرح أغنية "خبر عاجل" وهي أولى أغاني ألبومها الجديد خلال ساعات في تعاون فني متجدد يجمعها بالملحن مدين، الذي يوقع ثلاثة ألحان مختلفة داخل الألبوم، من بينها أغنية درامية تعكس عودتها القوية للساحة الفنية.

وشارك الملحن مدين، البوستر الرسمي عبر حسابه على إنستجرام، وكتب:"استنوا الأغنية الجديدة خبر عاجل مع الفنانة اللي راجعة بكل قوة آمال ماهر خلال أيام.. واستعدوا لمفاجآت تانية في الألبوم".

جدير بالذكر أن الأغنية المرتقبة من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، وتحمل بصمة مدين الذي سبق أن تعاون مع آمال في عدة أعمال ناجحة، من أبرزها:"لو رسمته"،"ماهونتش عليا"،و "عيشها"، التي قدّمتها كديو غنائي مع الفنان وائل جسار وحققت رواجًا كبيرًا وقت طرحها.

سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض

من ناحية أخرى أثارت النجمة آمال ماهر الجدل بظهورها وهى مرتدية فستان زفاف أبيض، وهو ما دفع البعض لاعتقاد أن الصور قد تكون من حفل زفافها، وأنها كانت تتكتم على الخبر، إلا أن حقيقة الأمر هو أن الصور من كليب تقوم آمال ماهر بتصويره من ألبومها الجديد "حاجة غير" والمقرر طرحه قريبا، حيث تظهر كعروس داخل أحداث الكليب.