ريهانا تحضر العرض الأول لفيلمها السنافر مع طفليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 07:22 مساءً - في لحظة جمعت بين النجومية والأمومة، أطلّت النجمة العالمية ريهانا على السجادة الزرقاء في العرض الخاص لفيلمها الجديد "السنافر – Smurfs" في مدينة لوس أنجلوس، برفقة طفليها، وتظهر عليها بوضوح علامات حملها الثالث من شريكها مغني الراب آيساب روكي، وتبدو في الشهور الأخيرة من الحمل.

الأم الحامل والنجمة المتألقة

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حضرت ريهانا، البالغة من العمر 37 عاماً، العرض الأول لفيلم "السنافر" في مسرح باراماونت بلوس أنجلوس، أمس الأحد 13 يوليو، برفقة طفليها "آر زد إيه" البالغ من العمر عامين، و"رايوت" الذي يبلغ 23 شهراً.

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وظهرت ريهانا وهي تمسك بيدي طفليها لدى وصولهما العرض، واختارت إطلالة أنيقة بلون بني مكون من بلوزة دانتيل وتنورة أنيقة وسترة جلدية من تصميم أنتوني فاكاريلو، كما خطف طفلاها الأنظار بملابسهما الأنيقة.

وتشارك ريهانا في فيلم الرسوم المتحركة الموسيقى "السنافر – Smurfs" بأداء صوتي لشخصية "سنفورة" وهي البطلة النسائية الأولى في الفيلم، كما تشارك بعدد من الأغاني التي تغنيها شخصية سنفورة على مدار الفيلم.

وعادت ريهانا من خلال فيلم "السنافر" للغناء بعد غياب استمر لمدة ثلاث سنوات، وقد طرحت في مايو الماضي أغنيتها الجديدة، والتي جاءت بعنوان "Friend of Mine"، وهي جزء من الموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم.

وقبل العرض المحلي، حضرت ريهانا أيضاً العرض العالمي الأول للفيلم في بروكسل، بلجيكا يوم 28 يونيو، برفقة شريكها آيساب روكي، وارتدت حينها فستاناً بلون أخضر من دار شانيل، استغرق تنفيذه أكثر من 840 ساعة.

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قصة فيلم "السنافر – Smurfs"

الفيلم من إخراج كريس ميلر، وسيناريو بام برادي، وتدور قصته حول اختطاف بابا سنفور على يد السحّارين، وتقود سنفورة -بصوتومجموعة السنافير للبحث عن بابا سنفور في العالم الحقيقي، بعد اختراقهم للغابة السحرية، وخلال الرحلة، يواجهون تحديات في المدن البشرية (باريس)، مثل ناطحات السحاب والشوارع المزدحمة، ويكوّنون صداقات جديدة من البشر تساعدهم على الاستمرار.

ويشارك ريهانا البطولة كل من جيمس كوردن، ونيك أوفرمان، ودانيال ليفي، وآمي سيداريس، وناتاشا ليون، وساندرا أوه، وأوكتافيا سبنسر، ونيك كرول، وهانا وادينغهام، وأليكس وينتر، ومايا إرسكين.

ريهانا وحملها الثالث

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كان أول ظهور للنجمة ريهانا بحملها الثالث في حفل ميت غالا 2025 والذي أقيم بشهر مايو الماضي.

ويُذكر أن ريهانا في حملها السابق -الثاني- كشفت عنه أثناء أدائها الحي في استراحة الشوط الأول لبطولة السوبر بول 2023، مرتدية ملابس حمراء ساطعة من الرأس إلى القدمين تبرز الحمل. واستعرضت هذا الحمل أيضاً في حفل ميت غالا الأخير لها عام 2023، بجانب شريكها آيساب روكي وهي بفستان أبيض.

هذا وكانت رحبت ريهانا وآساب روكي بمولودهما الأول RZA في 13 مايو 2022، في سرية تامة وبعيداً عن وسائل الإعلام، أما الطفل الثاني Riot Rose Mayers فقد رحبا به في أغسطس من عام 2023.



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