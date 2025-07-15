شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تطلق "بلادى" أغنية وطنية عصرية تعكس جمال مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرحت الشركة المتحدة للإنتاج الفني أغنية وطنية بعنوان "بلادى" عكست جمال مصر بأهلها وأماكنها والرموز والشخصيات الناجحة فيها، غناها المطربون مينا عطا ومؤمن تربو ودودج ، وهى من كلمات مؤمن تربو ودودج، وألحان مينا عطا ومؤمن تربو وتوزيع الأخير، والكليب والمونتاج من إخراج أحمد حسانى.

أغنية بلادى بأصوات شبابية والكليب يعكس جمال مصر

طرحت الأغنية بأصوات شبابية تتناسب مع الجيل الجديد واتسمت الأغنية ببساطة كلماتها، وكشف الفيديو كليب عن جمال مصر بمعالمها الجميلة والأماكن السياحية مثل الأهرامات ومدينة العلمين الجديدة والمدن الساحلية وجمال وطيب الشعب المصري في مختلف المحافظات في الصعيد مثل أسوان والأقصر وفى الوجه البحري بشكل عام، كما سلط الضوء على الأكلات الشعبية المصرية التي تتسم بها مصر.

كليب بلادى يحتفي برموز مصر في شتى المجالات

كشف الكليب أيضاً الذى امتزج بكلمات الأغاني المعبرة عن لقطاته برموز مصر في شتى المجالات مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ في الفن المصري، ومجدي يعقوب في العلم ومحمد صلاح واللاعبون الذين رفعوا علم مصر في الاولمبياد وغيرهم في مجال الرياضة، كما كشف الكليب عن قوة الجيش المصري وتضحياته وجاهزيته الدائمة للدفاع عن الوطن وفدائهم بأرواحهم.

كليب أغنية "بلادى" يجمع بين جمال البساطة وروح المكان وأصالة الناس، واختار المخرج تصوير الحياة كما هي ليعزز صدق الكلمات، فالأغنية تمثل فخر وشعور بالدفئ والحنين لـ"بلادى" مصر.