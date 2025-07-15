شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 24.. أسماء أبو اليزيد تطلب الطلاق من أحمد صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل فات الميعاد، أحداثا عديدة، فمع قرب موعد زفاف نهى "مارتينا عادل" شقيقة بسمة "أسماء أبو اليزيد" ستؤول حضانة ريم ابنتها لعائلة مسعد "أحمد مجدي"، وأكد المحامي "هاني الطنباري" لها أن كل الشروط متوافقة مع أخت مسعد، وبإحباط شديد سألت بسمة المحامي، ألا يوجد أي حل حتى تظل ريم معها فأجابها لا يوجد سوى حل واحد، وفي مشهد آخر نتفاجأ ببسمة تطلب من معتصم "أحمد صفوت" الطلاق، لنفهم أن هذا هو الحل الذي كان يقصده المحامي.

وكانت قد شهدت الحلقة 23 من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث حيث ذهبت وفاء "نسمة بهي" لزوجها "محمد السويسي" بعدما عرفت نيته في سفر ابنهما للخارج، وحدثت مشاجرة بينها وبينه بسبب هذا الموضوع أسفرت عن قراره بوقف مصروف البيت لهم، وتنفيذ قرار السفر للابن حتى بدون رضاها، فانصرفت وفاء وهي مكسورة من أمامه، ثم تفاجأ بعد ذلك بطلبها للطلاق، ذهب إلى والدتها عبلة "سلوى محمد علي" حتى تجعل ابنتها تعدل عن هذا القرار، لكنها أصرت عليه، فما كان أمامه سوى أن يوافق على طلبها.

‎مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.



‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.