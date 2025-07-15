شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة تتعرض للتسمم فى لبنان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لوعكة صحية مفاجئة دخلت على أثرها لأحد المستشفيات خلال تواجدها حاليا في لبنان.

سينتيا خليفة داخل المستشفى

وأثارت سينتيا خليفة قلق محبيها بنشرها صورة من داخل المشفى على صفحتها الرسمية على منصة إنستجرام، وظهرت خلالها وهي في يديها المحاليل الطبية، لتترك جمهورها في حالة ارتياب وقلق على صحتها، ونشرت من بعدها صورة وتظهر عليها ملامح التعب والإرهاق مرفقة بورود من داخل حجرتها في المشفى.

وقررت سينتيا طمأنة محبيها عبر بيان صحفي من مكتبها الإعلامي تكشف خلاله تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت بها على مدار يومين متتاليين، منذ وصولها إلى لبنان في إجازة قصيرة مع أهلها بعد تعرضها لنزلة معوية حادة بعد حالة تسمم غذائي، لتدخل على أثرها المستشفى، وحاليا حالتها مستقرة وتتعافى تدريجيا.

مشاركة سينتيا خليفة فى مسلسل ابن النادي

وانشغلت سينتيا خلال الفترة الماضية في تصوير مشاهدها في مسلسل "ابن النادي" مع النجم أحمد فهمي، والمقرر أن تعود لمصر خلال الأسبوع المقبل لاستكمال باقي مشاهدها.

سينتيا خليفة تنتهى من فيلم بيج رامى

كما انتهت سينتيا مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "بيج رامي" مع النجم رامز جلال، والمقرر عرضه في دور السينما قريبا، ويعقب عودتها من هوليوود، حيث انشغلت في تصوير فيلم "white mars" مع النجمة لوسي هيل بطلة المسلسل العالمي "Pretty Little Liars"، وفيلم "Borderline" مع النجم العالمي لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشهير "Emily in Paris".