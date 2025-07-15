سعد الصغير وسامح يسرى وأيمن عزب فى عزاء محمد عواد

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حرص كل من النجم سعد الصغير وسامح يسري وأيمن عزب على حضور عزاء الراحل محمد عواد بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على تقديم واجب العزاء في الراحل محمد عواد بمسجد الحامدية الشاذلية، كما حرص على الحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة منهم الدكتور محمد عبد الله والدكتور أحمد ابو المجد والدكتور عاطف إمام ونادية مصطفى ومنصور هندى ومحمد صبحي وعلي الشريعي وخالد بيومي وأحمد العيسوى وعلاء سلامة.

وفد من نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل فى عزاء محمد عواد

تشييع جنازة محمد عواد

وشيع الخميس الماضى جثمان الراحل محمد عواد من المسجد الكبير بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، عقب صلاة الظهر، ليوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه.

ونعى مؤخرا الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين الراحل محمد عواد وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد.. الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين وقلت لي: أنا الحمد لله بقيت زي الفل".

كما نعاه الفنان حلمى عبد الباقى وقال: مع السلامة يا أجمل وأخلص وأوفي وأبيض وأنقي قلب على ضهر الأرض مع السلامة يا قلبي يا قلبي، زي ماكنت ديما بقولهالك قلبي يا عواد مش مصدق إني بكتب عزاك مش مصدق اني مش هشوفك تاني، ولا هكلمك تاني بس هقول ايه متغلاش على اللي خلقك يا حبيبي في الجنة ونعيمها، إن شاء الله دعواتكم لقلبي محمد عواد.

ويُعد الراحل محمد عواد من أبرز الأصوات التي أثرت الساحة الغنائية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدّم عددًا من الأغاني التي لاقت رواجًا واسعًا، وتميّز بأسلوبه الصادق وصوته القوي.

وقد سادت حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه عقب إعلان وفاته، وتناقل الفنانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلمات نعي مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الرفيعة ومواقفه الإنسانية.



سعد الصغير وسامح يسري وأيمن عزب في عزاء محمد عواد