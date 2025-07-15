شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: بكيت يوم كتب كتابى وهكذا تعرفت على زوجتى خيرية والان مع تفاصيل الخبر

روى الفنان خالد سليم خلال برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بداية تعارفه على زوجته خيرية، قائلًا: سافرت مع أصدقائي للاحتفال بعيد شم النسيم، وهناك قابلت الفنان إيهاب توفيق، فتوجهت لتحيته، وكانت خيرية موجودة ضمن المجموعة، فتعرّفت عليها. وبعدها بشهر دُعيت إلى حفل عيد ميلاد، وصادفتها هناك مجددًا، وتحدثنا قليلًا، ومن هنا بدأت القصة.

ومن جانبها، قالت خيرية مازحة: كانت المرة الأولى التي أرى فيها خالد، فقلت للقاء الخميسي: "خالد سليم احلو أوي"، وعندما تقابلنا في عيد الميلاد وتحدثنا سويا، أخذت رقمه وكان مُسجّلًا برايفت نمبر، ولم أكن أعلم فحاولت الاتصال به على سبيل المزاح، فقال لي: ‘أيوه يا خيرية’. سألته: ‘عرفت إزاي؟’، فأجاب: ‘الرقم ده ما معهوش غير العيلة’.

وتحدث خالد سليم عن لحظة عقد القِران، قائلًا: "في يوم كتب الكتاب بكيت، لأن الموقف وقتها كان مؤثرًا وله رهبة خاصة".

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

‎"وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل" التى تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف رجل الأعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف بشكل مفاجئ أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكرى، لتدخل بعدها ليل فى صدمة شديدة فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، لكنها تتورط فى صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، كما تصدرت ياسمين أيضا قائمة الأكثر شهرة على المنصة بمسلسل ونحب تانى ليه.