أحمد سعد وشقيقه عمرو يجتمعان في دويتو غنائي بعنوان "أخويا" من ألبوم "بيستهبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب أحمد سعد، عن بوستر أغنية "أخويا" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "بيستهبل"، المقرر طرحه الأيام المقبلة.

وتصدر عمرو سعد البوستر الرسمي للأغنية رفقة شقيقه النجم أحمد سعد، في تعاون غنائي جديد، بعد تقديم الثنائي آخر أغنية بعنوان "الكيمي راكبة" من برنامج بيت السعد.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)

ومن المقرر إطلاق أغنية "أخويا" يوم الأربعاء ضمن أغاني الجزء الأول من ألبوم "بيستهبل"، وطرحها عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، يوم الأربعاء الساعة السابعة مساءً.

اقرأ أيضا..

يارا السكري وياسمين عبد العزيز مع هشام ماجد.. 20 صورة للنجوم في الجيم

بحضور مصطفى كامل.. نجوم الأغنية الشعبية يقدمون العزاء في محمد عواد