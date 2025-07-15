شكرا لقرائتكم خبر عن ألحان من توقيع العسيلى فى ألبومه الجديد.. وتعاون مع تامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمود العسيلي لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "صيف عسيلي"، والذي يتضمن مجموعة من المفاجآت الفنية لجمهوره، أبرزها تقديمه لثلاثة ألحان من توقيعه الشخصي ضمن أغاني الألبوم.

ومن بين هذه الأغاني، تأتي أغنية "إيش"، وهي من كلمات الشاعر فلبينو وتوزيع كولوبيكس، وأغنية "سلام سلام" من كلمات تامر حسين وتوزيع الموسيقي علي فتح الله، بالإضافة إلى نسخة ريمكس من أغنيته الشهيرة "حبيبي وابن حبيبي" بالتعاون مع علي فتح الله، ومن كلمات فلبينو أيضًا.

ويعد الألبوم بمثابة تجربة صيفية موسيقية جديدة تمزج بين الإيقاعات المعاصرة والأسلوب الخاص الذي يتميز به العسيلي، ومن المتوقع أن يحقق تفاعلا واسعًا بين جمهوره ومحبيه.

آخر أعمال العسيلى تتر مسلسل حسبة عمرى

وفى سياق آخر، كان الفنان محمود العسيلى قد غنى تتر مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

كما غنى العسيلى أيضًا أغنية ضمن أحداث مسلسل كامل العدد ++ التى عرض فى شهر رمضان الماضى، من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.