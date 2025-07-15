شكرا لقرائتكم خبر عن بريان وأمايا يتقاسمان جائزة الـ100 ألف دولار فى Love Island USA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جزء من تجربة المشاركة في برنامج الواقع Love Island هو إيجاد الحب، ولكن أيضًا التأهل لجائزة قدرها 100,000 دولار مع اختيار أمريكا الثنائى المفضل لها، ومع هذا النجاح يأتي السؤال الأهم: "هل جئتَ من أجل المال أم من أجل الحب؟".

برنامج الواقع Love Island

عندما يُكشف عن الثنائي الفائز، يُسلّم كلٌّ منهما ظرفًا، أحد الظرفين مكتوب عليه 100,000 دولار والآخر 0 دولار، وبالتالي يقرر من يحصل على ظرف الـ100,000 دولار ما إذا كان سيتقاسم المال مع شريكه، أم سيأخذه كله لنفسه.

تفاصيل Love Island USA season 7 episode 36

والفائزون في الموسم السابع من برنامج "Love Island USA" هما أمايا إسبينال وبريان أريناليس، وبالتالي فإنه في Love Island USA season 7 episode 36، حصل بريان على الـ 100,000 دولار، وقرر تقاسم أرباحه بالتساوي مع أمايا.

وصرح أريناليس قائلا: "هذا ليس سؤالًا مطروحًا عليّ حتى، بالطبع سأتقاسم هذا المال مع أمايا".