شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون فنى جديد يجمع لطيفة بإسلام السقا وحدوتة فى أغنية "عندنا وبس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة لطيفة لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "قلبي ارتاح"، والذي يشهد تعاونها لأول مرة مع الملحن إسلام السقا، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "عندنا وبس" الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع الموسيقى من توقيع كلوبكس، ومن المنتظر أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الملحن إسلام السقا لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع النجمة لطيفة بألبومها الجديد، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال لطيفة الغنائية التى قدمتها من قبل باللهجة المصرية.

فى نفس سياق طرحت لطيفة الدفعة الأولى من أغنيات ألبومها الجديد 'قلبي ارتاح' عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وكافة منصات الموسيقى الرقمية، في خطوة جديدة تثبت حرصها الدائم على التطوير ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في صناعة الموسيقى.

تفاصيل طرح 4 أغنيات من ألبومها الجديد :

وتضم الدفعة الأولى 4 أغنيات تمهيدًا لطرح باقي أغنيات الألبوم، الذي يصل عدد أغانيه إلى 14 أغنية خلال الأيام المقبلة، ليكون الألبوم بمثابة عودة قوية للفنانة لطيفة إلى الساحة الفنية مع صيف 2025.

وتضمنت الدفعة الأولى من الألبوم حتى الآن الأغاني التالية:

'قلبي ارتاح': كلمات حسام سعيد، ألحان مصطفى الشعيبي، توزيع محمد ياسر.

'Sorry': كلمات مصطفى حدوتة، ألحان أردني، توزيع كلوبكس.

'هتقبلني': كلمات محمد شافعي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت.

'معرفكش': كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، توزيع كلوبكس.