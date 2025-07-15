أفضل 5 مسلسلات كورية رومانسية حققت نجاحاً.. ننصحكم بمشاهدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 10:19 صباحاً - لم تقل الدراما الكورية أهمية ونجاحاً عن أنواع الدراما العالمية الأخرى في الآونة الأخيرة، بل استطاعت ان تأخذ مكاناً مرموقاً لها في عالم الدراما والمسلسلات الناجحة التي حققت نسبة مشاهدة عالية حول العالم.

فبالرغم من أن الأعمال الدرامية الأمريكية هي الأفضل والأشهر لدى قطاع كبير من الجمهور، إلا أن الدراما الكورية أيضاً خطفت قلوب عدد كبير من المتابعين حول العالم ببعض الأعمال المميزة التي لم يستطع الجمهور إغفال الحالة التي صنعتها، خاصةً الأعمال الرومانسية منها، حيث تشتهر الدراما الكورية بتقديم قصص رومانسية ساحرة تأسر القلوب، خاصةً تلك التي تتناول مشاعر الحب البريئة بين المراهقين.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تحولاً ملحوظاً في أسلوب سرد القصص الكورية، فقد ابتعد رواة القصص عن القوالب التقليدية، مقدمين تنوعاً مميزاً في الأعمال الرومانسية.

ولمحبي المسلسلات الكورية نرصد لكم أفضل 5 مسلسلات كورية رومانسية حققت نجاحاً.

مسلسل Twenty Five Twenty One

هو مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي، تدور أحداثه حول شخصين يلتقيان لأول مرة عندما يبلغان من العمر 22 و18 عاماً ويبدآن قصة حبهما بعد أربع سنوات عندما يبلغان من العمر 25 و21 عاماً. قصة الحب المؤثرة بين الثنائي هذا تدور حول حياة لاعبة المبارزة المعجزة "نا هي دو" و"باك يي جين"، ابن عائلة ثرية. وبعد أن أدت الأزمة المالية الآسيوية المدمرة عام 1997، المعروفة باسم "أزمة صندوق النقد الدولي" في كوريا الجنوبية، إلى إفلاس عائلة "باك يي جين" وإجبار مدرسة "نا هي دو" الثانوية على تقليص فريق المبارزة، وجد الاثنان الراحة في بعضهما بعضاً وشكلا رابطة خاصة، فيما يكافحان من أجل تحقيق أحلامهما في ظل ما يعيشانه من أوقات عصيبة. المسلسل من بطولة كيم تاي ري، نام جوهيوك وبونا.

مسلسل Her Private Life

يُعد من أهم المسلسلات الكورية الرومانسية الضخمة التي حققت نسبة مشاهدة عالية، تدور أحداث الدراما حول "سونغ دوك مي" وهي منسقة معارض موهوبة تعيش حياةً مزدوجةُ كمنسقة معارض تحاول إخفاء هوسها بنجم البوب الكوري "تشا سي آن" عن بقية العالم. وعندما لا تكون في العمل، تُدير أحد أكبر مواقع المعجبين المخصصة لنجم البوب الكوري "تشا سي آن"، فتصطدم فوراً برئيسها الجديد "ريان غولد"، وهو فنان مشهور تحول إلى مدير معرض ومنعزل وغير مبالٍ بالجميع. لكن عندما تنتشر الشائعات بأن "سونغ" و"سي آن" يتواعدان، تصبح سونغ" هدفاً لهجمات شرسة من قِبل المعجبين الغيورين، حينها يقرر "غولد" و"سونغ" التظاهر بأنهما زوجان لضمان سلامة الأخيرة.

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مسلسل See You in My 19th Life

يحكي المسلسل عن دراما رومانسية يمكن لبطلة العمل أن تتذكر حياتها السابقة من خلال التناسخ منذ ألف عام، وفي التفاصيل تتمتع "بان جي أوم" بالقدرة على تذكر كل حياتها الماضية، إذ تعيش من خلال تناسخات لا حصر لها لمدة تقارب ألف عام. وبعد أن أنهى حادث مأساوي حياتها السابقة، تسعى إلى إعادة الاتصال بأشخاص من تلك الحياة، مع التركيز على "مون سيو ها"، الذي التقته في حياتها الثامنة عشرة. بينما تتنقل في حياتها التاسعة عشرة، وفي الوقت نفسه، تكافح "يون تشو وون"، مهندسة المناظر الطبيعية والأخت الصغرى ليون جو وون، للحفاظ على بريقها بعد وفاة أختها. عند مقابلة "بان جي أوم"، ترى أختها فيها، وتصبح فضولية بشأن معرفة هوية الأخيرة. وتشعر "ها دو يون"، صديقة طفولة "مون سيو ها" وسكرتيرته، بارتباط غامض معه، على الرغم من خلفياتهما المختلفة.

مسلسل Business Proposal

هو دراما رومانسية كوميدية حول موظفة مكتب منتظمة، عندما تذهب في موعد غرامي بدلاً من صديقتها الثرية بمقابل مادي، تُصدم عندما تعرف أن موعدها كان مع الرئيس التنفيذي لشركتها. تدور أحداث المسلسل حول "يونغ سيو"، وهي وريثة إحدى الشركات الكبرى التي تكره الذهاب إلى مواعيد غرامية عشوائية يرتبها لها والدها، فتقنع صديقتها "شين ها ري" بأن تحل محلها. فتوافق "ها ري" على خطة صديقتها بنية تخويف من تواعده، لتكتشف أنه ليس إلا "كانج تاي مو"، الرئيس التنفيذي للشركة التي تعمل بها، الذي يقرر الزواج بها بالرغم من تصرفاتها المجنونة وعندما يكتشف أنها ليست "يونغ سيو" الحقيقية، تبتكر "ها ري" هويةً مزيفةً أخرى للتغطية على هويتها الحقيقية.

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مسلسل Forecasting Love and Weather

هذا المسلسل يستكشف الإثارة والمآزق التي تنطوي عليها الرومانسية في مكان العمل. وتدور أحداثه حول "جين ها كيونغ"، وهي خبيرة أرصاد جوية باردة، لكنها تتمتع بقدرات عالية، تُرَقَّى إلى رئيسة فريقها. ومع ذلك، تتعقد الأمور عندما يستمر زميلها وخطيبها السابق "هان كي جون"، الذي تركها قبل زفافهما مباشرةً، في العمل في المبنى نفسه. فتعد "ها كيونغ" نفسها بأنها لن تواعد أحد زملائها في العمل مجدداً، لكن عندما تجد نفسها تقع في حب "لي سي وو"، الموظف الجديد في فريقها، تُدرك أن الحب قد يكون من الصعب التنبؤ به مثل الطقس.

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