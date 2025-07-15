المسرحيّة اللبنانيّة “اللي شبكنا يخلّصنا” تعود من جديد في صيف ٢٠٢٥

بعد خمسة وعشرين عرضًا كامل العدد، تعود المسرحيّة اللبنانيّة النّاجحة “اللي شبكنا يخلّصنا” إلى خشبة مسرح “مونو” ابتداءً من الحادي والثّلاثين من تمّوز حتى التّاسع من آب في تمديد صيفي طال انتظاره.

المسرحيّة من كتابة وإخراج زينه دكّاش، وتجمع على الخشبة كلّ من زينه دكّاش، سام غزال، جوزيف جول، وبمشاركة سينتيا كرم. وقد حازت على إشادة واسعة، إذ وصفتها صحيفة L’Orient-Le Jour بأنّها “جرعة إنسانيّة منعشة وضروريّة”.

العمل يعالج قضايا اجتماعيّة ونفسيّة بجرأة وإنسانية، ويدعو الجمهور للتأمل في العلاقات العائليّة والضّغوط اليوميّة بأسلوب واقعيّ يمزج بين الدّراما والكوميديا السّوداء.

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