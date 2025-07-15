جنات تكشف أسماء أغاني ألبومها المنتظر “ألوم على مين”

أفرجت الفنّانة جنات عن البوستر الدّعائيّ لألبومها الغنائيّ الجديد “ألوم على مين”، استعدادًا لإطلاق أغنياته خلال الأيّام القليلة المقبلة.
وتعتبر جنات الألبوم مفاجأة لجمهورها، إذ تقدّم من خلاله تجربة موسيقيّة متنوّعة تمزج بين أنماط الدّراما والموسيقى، بالتّعاون مع نخبة من الشّعراء والملحّنين.
ومن المقرر أن يتِمّ إطلاق الألبوم بطريقة مختلفة، ويضمّ الألبوم عشر أغنيات تُطلق بشكل منفرد ومتتالية على مدار الشّهر الجاري، وذلك بعد أنتهائها من عمليّة الميكساج النّهائيّ لجميع الأغنيات.
ويضمّ الألبوم الأغاني التّالية:
- “ألوم على مين” كلمات أدهم معتزّ وألحان تيام علي وتوزيع يوسف حسين.
- “النّصّ اللي يخصّ” كلمات سيّد حسن وألحان محمود أنور وتوزيع يوسف حسين
- “مبسوطين” كلمات عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين.
- “يما قالولي” كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع يوسف حسين.
- “توبة” كلمات عمرو المصريّ وألحان عمرو الشّاذلي وتوزيع محمّد مجدي.
- “أشيك واحدة” كلمات عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين.
- “من الليلة” كلمات محبّ غبور وألحان بلال محمّد وتوزيع يوسف حسين.
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