جنات تكشف أسماء أغاني ألبومها المنتظر “ألوم على مين”

أفرجت الفنّانة جنات عن البوستر الدّعائيّ لألبومها الغنائيّ الجديد “ألوم على مين”، استعدادًا لإطلاق أغنياته خلال الأيّام القليلة المقبلة.

وتعتبر جنات الألبوم مفاجأة لجمهورها، إذ تقدّم من خلاله تجربة موسيقيّة متنوّعة تمزج بين أنماط الدّراما والموسيقى، بالتّعاون مع نخبة من الشّعراء والملحّنين.

ومن المقرر أن يتِمّ إطلاق الألبوم بطريقة مختلفة، ويضمّ الألبوم عشر أغنيات تُطلق بشكل منفرد ومتتالية على مدار الشّهر الجاري، وذلك بعد أنتهائها من عمليّة الميكساج النّهائيّ لجميع الأغنيات.

ويضمّ الألبوم الأغاني التّالية: