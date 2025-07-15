أغنية جديدة تجمع الشقيقين أحمد وعمرو سعد: إليكم تفاصيلها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 11:49 صباحاً - في خطوةٍ فنية لافتة، فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره بإطلاق برومو أغنيته الجديدة "أخويا" من ألبومه المنتظَر "بيستهبل"، بمشاركة شقيقه النجم عمرو سعد؛ ليقدّما معاً تجرِبة غنائية جديدة ومميزة.

أجواء عاطفية

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تفاعُل المشاهير

تفاصيل ألبوم أحمد سعد الجديد "بيستهبل"

روّج أحمد سعد لتلك الأغنية من خلال نشر البرومو التشويقي لها عبْر حسابه الرسمي على "إنستغرام"؛ إذ تبتعد عن الطابع الاحتفالي المعتاد في أعماله، وتتجه نحو العمق الإنساني، مركّزة على العلاقة الأخوية القوية. وكشف "" من خلال تعليقه الذي أرفقه ببرومو الأغنية، عن موعد طرحها، وكتب قائلاً: "أخويا من ألبوم بيستهبل. اسمعوها يوم الأربع الساعة 7 مساءً على يوتيوب وكلّ المنصات".ولاقى المقطع الترويجي لأغنية "" تفاعلاً كبيراً من قِبل عددٍ من نجوم ومشاهير الوسط الفني، الذين عبّروا عن حماسهم الشديد لهذا العمل الذي يجمع الشقيقينمن بين هؤلاء: الفنانة بسنت السبقي، التي اكتفت في تعليقها بوضع رسوم تعبيرية على هيئة شعلة نارية وقلوب حمراء، تعبّر عن حماسها الشديد لسماع الأغنية. وأيضاً الفنان أحمد عبدالوهاب؛ حيث اكتفى هو الآخر في تعليقه بوضع نفس الشعلة النارية. وعدد آخر من النجوم الذين تمنّوا في تعليقاتهم أن يحالف الثنائي النجاح والتوفيق في أغنيتهما الجديدة.يستعد الفنانلإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "بيستهبل"؛ إذ قرر طرح الألبوم على جزئين: الأول سيكون بتاريخ 16 يوليو من الشهر الجاري، والثاني يوم 24 من نفس الشهر. ويحمل كلٌّ منهما طابعاً غنائياً مميزاً. وكشف عن هذا الأمر عبْر حسابه الرسمي على "إنستغرام"؛ حيث نشر الملصق الدعائي للألبوم والذي ظهر عليه منفرداً؛ مُرفقاً به تعليقاً تطرّق من خلاله "" للحديث عن ملامح ألبومه الجديد.

ينقسم ألبوم "بيستهبل" إلى جزئين يحملان عنواني "الوش الأول" و"الوش التاني"، ويضم كلّ جزء خمس أغنيات مختلفة في الشكل والمضمون، ويجمع بينها الطابع الحماسي والتجريب الموسيقي، بما يعكس رغبة أحمد سعد في الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور.

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يضم الألبوم تعاونات مميزة، أبرزها: دويتو يجمع أحمد سعد بالفنانة روبي في أغنية "تاني"، وذلك بعد نجاحهما الكبير في أغنية "يا ليالي"، التي سبق وطُرحت قبل نحو عامين، وحققت نسب مشاهدات مرتفعة، بعد أن حظيت بردود فعل واسعة آنذاك. لذلك يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح أغنيتهما الجديدة.

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وأخرى مع كلٍّ من: مروان موسى وعفرتو في أغنية "حبيبي ياه ياه"؛ مما يضفي على الألبوم روحاً شبابية، ويؤكد انفتاح النجم أحمد سعد على تيارات موسيقية مختلفة.

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