بمناسبة ميلاده هذه أمنية معتز التوني.. ما علاقة محمد رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 11:49 صباحاً - بالتزامن مع احتفاله بيوم ميلاده الذي صادف أمس الموافق 14 من شهر يوليو، كشف المخرج والفنان معتز التوني من خلال لقاء تلفزيوني سابق؛ عن أمنيته في تقديم عمل كوميدي بطولة النجم محمد رمضان.

ما هي أمنية معتز التوني؟

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معتز التوني وأسرار تُكشف لأول مرة في "فضفضت أوي"

خلال لقاءٍ تلفزيوني من الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، أكد المخرجعن أمنيته التي كشف عنها في وقتٍ سابق فيما تخص رغبته في العمل مع، حيث قال: "أنا قولت قبل كدا أني مستني اليوم اللي أعمل فيه فيلم كوميدي مع"، مؤكدًا على إمكانيته في تقديم محمد رمضان بشكلٍ جديد من خلال هذا الفيلم، موضحًا أنه لم يقدم أي أعمال معوهو مخرج، بإستثناء مسلسل "لهفة" الذي شارك فيهكضيف شرف مع النجمة دنيا سمير غانم، مشيرًا إلى خفة ظله والنجاح الكبير ونسب المشاهدات العالية التي حققتها هذه الحلقة؛ مشددًا على رغبته في تقديم عمل معلأنه هيكون مختلف.يُحقق الفنان والمخرجحالياً نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونسب مشاهدات عالية من خلال تجربته الفنية الجديدة التي يخوضها؛ وهي تقديم البرامج التلفزيونية لأول مرة في مسيرته الفنية والإخراجية، حيث يجلسعلى مقعد المذيع، من خلال برنامج حواري لايت يحمل اسم "فضفضت أوي"، والذي كان من المُفترض عرضه خلال موسم رمضان 2025 ولكنه تم تأجيله بسبب ارتباطه هو وضيوف العمل بأعمالهم الدرامية الرمضانية، ويُعرض الآن من خلال منصة "WATCH IT".

بودكاست "فضفضت أوي" الذي بدأ عرض أولى حلقاته بدايةً من يوم 21 مايو الماضي؛ عبر منصة "WATCH IT"؛ يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، حيث يستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ومن أبرز ضيوفه منة شلبي، ماجد الكدواني، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وآخرون، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

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معتز التوني يقدم كوميديا مختلفة في الجزء الخامس من "اللعبة"

في سياقٍ آخر، بدأمؤخراً تصوير الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بعد سلسلة من التأجيلات بسبب انشغال الأبطال والمخرج بأعمال أخرى، والعمل من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود.

من جهةٍ أخرى، أعاد معتز التوني ياسمين عبد العزيز للسينما بعد غياب دام أكثر من 6 أعوام، منذ فيلم "الأبلة طمطم" الذي عُرض عام 2018؛ من خلال فيلم "زوجة رجل مش مهم"، ويُقاسمها البطولة الفنان أكرم حسني؛ حيث افتتح الثنائي تصوير العمل قبل موسم مسلسلات رمضان 2025؛ ليتوقف بشكلٍ مؤقت، قبل استئنافه مُجدداً خلال أيام قليلة. وهو من تأليف شريف الليثي.

"زوجة رجل مش مهم" محاكاة لاسم فيلم "زوجة رجل مهم" الذي قدّمه الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين، وإخراج محمد خان، ويُعَد من كلاسيكيات السينما المصرية. إلا أن الفيلم الجديد تقدّمه ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني بعيداً تماماً عن فيلم أحمد زكي؛ حيث جاء اختيار اسم الفيلم كمحاكاة فقط، مثلما يحدث في العديد من الأعمال باختيار أسماء تحاكي أعمالاً كلاسيكية.

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