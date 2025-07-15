شكرا لقرائتكم خبر عن 98 عاما على ميلاد ثروت أباظة صاحب التحفة الإبداعية "شىء من الخوف" والان مع تفاصيل الخبر

يمر اليوم الثلاثاء 98 عاما على ميلاد الروائي ثروت أباظة والذي ولد يوم 15 يوليو 1927.

واحد من عائلة الأباظية الشهيرة

ثروت أباظة من عائلة أباظة وهي أسرة أدبية قدمت للأدب العربي عمالقة من الأدباء، على رأسهم والده الأديب دسوقي أباظة وعمه الشاعر عزيز أباظة وعمه الكاتب الكبير فكري أباظة.

40 مسلسلا إذاعيا في مسيرة ثروت أباظة

كتب ثروت أباظة عدة قصص وروايات، تحول عدد منها إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية، كما كتب أكثر من 40 تمثيلية إذاعية، و40 قصة قصيرة و27 رواية، ومن أعماله: شيء من الخوف، هارب من الأيام، ثم تشرق الشمس، الضباب، أحلام في الظهيرة، طارق من السماء، الغفران، لؤلؤة وأصداف، خشوع، جذور في الهواء، حياة الحياة، القصة في الشعر العربي، خائمة الأعين، آدم الجديد، آمال وأقدار، ذكريات لا مذكرات، ذكريات بعيدة، الأيام الخضراء، السباحة في الرمال، أمواج ولا شاطئ، طائر في العنق، لمحات من حياتي، النهر لا يحترق، وغيرها من الأعمال الإبداعية الأخرى.

شغل منصب رئيس اتحاد الكتاب في الثمانينات

بدأت موهبة ثروت أباظة الأدبية فى سن مبكرة، حيث كان فى الـ16 من عمره، واتجه إلى كتابة القصة القصيرة والمسلسلات الإذاعية، وبدأ اسمه يتردد بالإذاعة، ثم اتجه إلى القصة الطويلة فكتب أول قصصه وهى "ابن عمار"، كما كتب مسرحية تحت عنوان "الحياة لنا"، كما أنه تولى رئاسة القسم الأدبى بصحيفة الأهرام بين عامى 1975 و1988 وظل يكتب فى الصحيفة نفسها حتى وفاته، شغل منصب رئيس اتحاد الكتاب فى الفترة من عام 1980 حتى عام 1997، كما تولى منصب وكيل مجلس الشورى.

وحصل ثروت أباظة على جائزة الدولة التشجيعية عام 1958، كما نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1982.