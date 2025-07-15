أحدث ظهور لكاظم الساهر برفقه نجله بعد شائعات وفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 01:22 مساءً - تصدر الفنان كاظم الساهر ترند مؤشرات البحث خلال الساعات وذلك بعد تداول أنباء تفيد وفاته بشكلٍ مفاجىء.

أحدث ظهور لكاظم الساهر

كاظم الساهر ونجله- الصورة ستوري من حساب نجله على إنستغرام

أثار هذا الخبر حالة من القلق بين محبي الفنان العراقي، وقام نجله بالرد على هذه الشائعات بصورة جمعته بوالده أثناء تواجدهما في السيارة، وذلك عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأبدوا سعادتهم بظهوروهو في حالة صحية جيدة.

وقد تردد خلال الفترة الماضية أن كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت بعد غياب تجاوز الـ 30 عام، وسيشاركه هذا الحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لكن اتضح فيما بعد أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، وأكد كاظم الساهر أن الحفلات التي سيقوم بإحيائها يتم الإعلان عنها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يُشار إلى أن كاظم الساهر يواصل التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد خلال الفترة الحالية، وأكد أنه يرحب بالمواهب الشابة، ومستعد للتعاون معهم في أعماله الغنائية القادمة، مؤكداً أنه يبحث عن شعراء جدد لتقديم أغاني ذات طابع مختلف.

كاظم الساهر في مهرجان موازين

تألق المطرب العراقيخلال فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ 20 التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط، بحفلٍ أسطوري شهد حضور جماهيري كبير.

قدم كاظم الساهر على مدار ساعتين تقريباً مجموعة من أغانيه المميزة لعل أبرزها "علمني حبك"، "لا تتنهد"، "زيديني عشقًا"، وغيرها من الأغاني التي اشتهر بها وتعلق بها الجمهور، بجانب ذلك حمل كاظم العلم المغربي وقميص المنتخب الوطنى المغربي، حيث من المعروف أن المغرب سينظم كأس أمم إفريقيا في نهاية عام 2025، بالإضافة إلى مشاركتها في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

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