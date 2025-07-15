تامر حسني يتصدّر الترند ويرفع التوقعات في ألبومه الجديد: مليء بالمفاجآت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 01:22 مساءً - تصدّر النجم تامر حسني ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرح البرومو التشويقي للأغنية التي تجمعه بـ"الكينج" محمد منير، وهي: "الذوق العالي"، والمنتظر طرحها بصورة رسمية في الألبوم الغنائي الجديد لتامر، والذي يحمل عنوان: "لينا معاد".

ومن خلال نشر مقاطع فيديو من أغانيه في الألبوم الجديد، والمقرر طرحه اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو، أشعل تامر حسني حماس كلّ جمهوره ومحبيه الذين يترقبون نزول الألبوم بفارغ الصبر والاستماع له كاملاً.

تامر حسني مع أصدقائه في فيديو طريف على أنغام "خلونا نشوفكم تاني"

شارك النجم تامر حسني جمهوره عبْر حسابه الشخصي على "إنستغرام" فيديو عفوياً وطريفاً، ظهر فيه وهو يرقص برفقة عدد من أصدقائه على أنغام أغنية "خلونا نشوفكم تاني"، الأغنية التي ظهرت يرقصون عليها، حملت كلمات: "اللي معايا في الصورة دول أغلى ناس عليّا".

وعلّق تامر على الفيديو قائلاً: "ما رضيتش أنكّد عليكم النهارده بالأغاني الدراما، عشان نسمعها لما الألبوم ينزل إن شاء الله. خلاص إحنا ساعات ونسمعه كله".

وأضاف مازحاً عن الفيديو: "وبخصوص الأغنية دي، يلا كلنا على أغنية (خلونا نشوفكم تاني)، نتصوّر مع أغلى ناس علينا، وأنا طبعاً لسه هتصوّر مع أهلي، لإن اللي في الڤيديو دول معرفهمش أصلاً، بس الإفيه حكم".

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ظهور مميز لـ آية سليم في "حبك لو غلطة"

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كما تظهر معه الفنانة الشابةكموديل في أغنية "حبك لو غلطة"، التي حملت الطابع الرومانسي وسْط أجواء صيفية مبهجة في البحر، مع حالة انسجام وقصة حب يقدّمها الكليب بينهما. وجاءت كلماتها: "حبك لو غلطة. والزمان رجع بيا أنا تاني هغلطها وهحبك أكتر كمان".

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تامر حسني وقمر لأول مرة في "الأنوثة الطاغية"

وكشفعن تعاونه لأول مرة مع الفنانة اللبنانية، في أغنية جديدة بعنوان: "الأنوثة الطاغية". وجاءت كلماتها: "طيب حط نفسك مكاني. دي عيون تتقاوم دي. طيب إيه الحل قوليلي في أنوثتك الطاغية دي".

وقد حرَص تامر على تشويق الجمهور من خلال مقطع الفيديو الذي نشره لهذه الأغنية، من دون التوضيح، إذا كانت قمر تشاركه بالغناء في الأغنية أم أنها تظهر فقط كموديل في الكليب فقط.

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تأثُّر ورمانسية تامر حسني في "لينا معاد"

كما طرح أيضاً البرومو التشويقي لأغنية ""، التي تحمل نفس اسم ألبومه، وسيطرت أجواء الرومانسية الممزوجة بألم الفراق على الأغنية، والتي تشاركه فيها الفنانة الشابةإحدى بطلات الجزء الأول من مسلسل "وتر حساس" بطولة صبا مبارك.

وجاءت كلمات الأغنية: "لينا معاد. نتقابل فيه بعد أما نحاول وإحنا بعاد. وهنحكي إزاي عدينا بكل دقيقة فراق. وهتعرفي إن ليالي البعد مش مستهلة عناد".

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بالإضافة إلى أغنية "الاحتياج وِحش"، والتي جاءت كلماتها: "الاحتياج وِحش. ارحمني يا احتياجي مش كلّ مرّة تنده أتشك في قلبي وآجي. إنت بتحفر لي حفرة وبقع".

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"الذوق العالي" يتصدّر الترند

رغم أن البرومو التشويقي لأغنية "الذوق العالي" جاء قصيراً للغاية، والتي يترقبها الجمهور منذ الإعلان عنها، إلا أنه اعتلى ترند منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الشغف لدى جمهور النجمين محمد منير و

وجاءت أجواء تلك الأغنية، والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، مبهجة ومناسبة لأجواء فصل الصيف؛ إذ ارتدى تامرحسني ومحمد منير قمصاناً مزيّنة بأكثر من لون فاتح، يجعلك تشعر بأجواء هذا الفصل. هذا إلى جانب المكان الذي صُورت به الأغنية؛ فقد جاء وسط مناظر وأجواء طبيعية من حشائش خضراء وورود محاطة بـ أحواض مائية كبيرة "حمامات سباحة".

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وكانت الأولوية للنجم محمد منير؛ إذ قال في مقطع تلك الأغنية: "عمال تعلي الذوق بذوقك العالي"؛ ليرد عليه تامر بمقطع آخر قائلاً من خلاله: "آه يا واخدنا لفوق، حلاوتك ياللي في بالي".

ولم تمُر سوى ساعات؛ ليعبّر تامر حسني عن سعادته الشديدة بهذا الديو الغنائي الذي يجمعه بالنجم الكبير محمد منير؛ معتبراً غناءه معه بمثابة جائزة كبيرة له، وذلك من خلال منشور له عبْر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، جاء كالتالي: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير؛ بعيداً عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي. غنائي مع الـ King محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني. بحبك يا منيييييييييييييييير".

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الجدير بالذكر، أن ألبوم تامر حسني يضم 15 أغنية، وهي: "الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرُّج من حياتي، ملكة جمال الكون".

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